惠普CEO：中国科技落后美国，仍需“西方的教导”

IT之家11月3日消息 福布斯报道称，美国惠普企业集团CEO安东尼奥·内里表示，中国的科技公司要成为美国公司的严重威胁，或成为全球科技领袖，还有很长的路要走。“问题是，除了制造业，到底还有哪些创新？”安东尼奥在接受《财富》杂志采访时说道，“我认为他们永远会落后我们一两代技术。”

安东尼奥·内里执掌惠普两年，在评估了主要的竞争对手之后，发表了上述观点。安东尼奥·内里认为，在云计算领域，只有Amazon和Google能与其对抗，不过后者主要是数据存储提供商，与惠普推出的“边缘计算”服务形成鲜明对比。安东尼奥·内里还迅速消除了来自戴尔和联想等传统硬件制造商的竞争威胁。他强调，业务技术的日益复杂性，这让那些提供与支持服务捆绑在一起的定制系统的公司占据了优势。

除此之外，安东尼奥·内里将来自中国的竞争对手统称为“中国公司”，他表示，这些中国公司“只会打价格战和搞商业化”——有意思的是，在安东尼奥·内里担任CEO之前，惠普就砍掉了其商业服务器业务，部分原因是受到中国低价竞争对手的巨大压力。

安东尼奥·内里对中国发展自研技术表示赞许，但他也强调，“现实是，他们仍然需要西方来教导他们、帮助他们。”这一番话与部分西方人士的担忧相矛盾，他们担心中国科技会挑战、威胁西方的领导地位，当然也有人认同他的观点，认为中国不可能取得领先，特别是在人工智能方面。