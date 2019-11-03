汽车行业持续亏损？奥迪：不存在的

【TechWeb】11月3日，近日，奥迪公布了其第三季度财报，财报显示奥迪品牌前三季度营收413亿欧元（约合人民币3250.1亿元），相比去年同期的443亿欧元，同比下降6.8%；营业利润为32.39亿欧元（约合人民币254.5亿元），相比去年同期的28.71亿欧元，同比增12.8%。在第三季度中，奥迪品牌第三季度营收125.71亿欧元，营业利润为9.38亿欧元，相比去年同期的营业利润1.1亿欧元，同比大涨752%。

奥迪董事会成员亚历山大·塞茨（Alexander Seitz）表示：“2019年将不会是创纪录的一年，2019年仍然是对汽车行业的考验。然而，我们第三季度的财务报表显示，奥迪集团即使在强劲的逆风中也能保持弹性。我们的目标是带领集团坚定地度过当前的挑战，同时为长期竞争力设定正确的道路。”

销量方面，奥迪第三季度全球交付量为45.1万辆，同比下滑3.6%；2019年前9月全球交付量为135.7万辆，相比去年同期的140.8万辆减少5万辆。

在全球汽车行业低迷的大环境下，奥迪能实现增长确实令人侧目。值得注意的是，奥迪是在销量下降的情况下实现了利润增长，这和今年特斯拉销量高利润低的情况恰好相反。

这种情况主要得益于奥迪利润率的提高：奥迪前三季度营业利润为7.8%高于去年同期的6.5%；税前利润增至3668万欧元，拥有净现金流为32.71亿欧元。奥迪预计2019年的营业利润为7%至8.5%，净现金流为25亿至30亿欧元。