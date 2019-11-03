小米产品总监科普CC9 Pro屏下指纹识别方案：新方案+大识别面积

IT之家11月3日消息 今日小米手机官方再度向大家介绍了CC9 Pro的另一新特性——超薄屏下指纹识别方案，同时小米产品总监在介绍这一新方案时表示，这一新方案是CC9 Pro电池做到5000mAh以上的一大“功臣”。

王腾表示，此次小米CC9 Pro所采用的屏幕指纹方案是全新一代的方案，超薄且识别面积更大，解锁速度也有提升。比之前类CMOS的方案更能节省堆叠空间，这也是CC9 Pro电池容量增大的原因。同时据知名科技博主数码闲聊站消息称，小米CC9 Pro此次首发的是汇顶新一代超薄型光学屏下指纹方案，原准备给5G手机使用。

配置方面，小米CC9 Pro采用6.47英寸2340×1080分辨率OLED水滴屏幕。最高可选12GB内存和256GB手机存储空间，搭载高通骁龙730G处理器。

相机方面，小米CC9 Pro采用后置五摄；为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超级微距摄像头。其他方面，还配备1CC大音腔、内置Vlog智能视频剪辑、Hi-Res Audio认证等。

小米CC9 Pro手机将于11月5日下午2点正式发布，IT之家也会带来现场报道，敬请期待。