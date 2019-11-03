高分七号卫星发射成功，将提高我国测绘图像数据自给率

IT之家11月3日消息 据人民日报消息，11月3日11时22分，我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射高分辨率对地观测系统重大专项（简称高分专项）高分七号卫星，并搭载发射了精致高分试验卫星、苏丹科学实验卫星一号、天仪十五号卫星等3颗卫星。高分七号卫星作为我国首颗民用亚米级光学传输型立体测绘卫星，运行后将在国土测绘、城乡建设、统计调查等方面发挥重要作用，为城市群发展规划、农业农村建设提供有力保障，为建设小康社会提供重要支撑。

据悉，高分七号卫星是中国航天科技集团公司所属空间技术研究院总体部研制的应用卫星，是一种高分辨率对地观测卫星（简称“高分卫星”）。2006年我国将高分辨率对地观测系统重大专项列入《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020年)》，是当年部署的16个重大专项之一。高分辨率对地观测系统是中国正着手研发的新一代高分辨率对地观测系统。

百科资料显示，“高分专项”是一个非常庞大的遥感技术项目，包含至少7颗卫星和其他观测平台，分别编号为“高分一号”到“高分七号”，它们都将在2020年前发射并投入使用。“高分一号”为光学成像遥感卫星；“高分二号”也是光学遥感卫星，但全色和多光谱分辨率都提高一倍，分别达到了1米全色和4米多光谱；“高分三号”为1米分辨率；“高分四号”为地球同步轨道上的光学卫星，全色分辨率为50米；“高分五号”不仅装有高光谱相机，而且拥有多部大气环境和成分探测设备，如可以间接测定PM2.5的气溶胶探测仪；“高分六号”的载荷性能与“高分一号”相似；“高分七号”则属于高分辨率空间立体测绘卫星。“高分”系列卫星覆盖了从全色、多光谱到高光谱，从光学到雷达，从太阳同步轨道到地球同步轨道等多种类型，构成了一个具有高空间分辨率、高时间分辨率和高光谱分辨率能力的对地观测系统。