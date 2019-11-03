从比特神话到兄弟相杀——比特大陆简史

随着比特币价格的上涨和区块链的新一轮热潮，全球矿机巨头比特大陆的上市进程又重新回到人们视线。同时回到人们视线的，还有比特大陆的两位CEO，10月29日，比特大陆创始人蚂蚁系列矿机的缔造者詹克团被解除一切职务，禁止进入办公区域，禁止员工继续听从指令。而就在前一天，詹克团还在在深圳安博会上发布了其最新版AI服务器，雄心勃勃杀进视频图像智能分析领域。

和滴滴一样，比特大陆也是co-CEO制度。什么意思呢？就是有两位CEO，二人平起平坐职权完全相同，滴滴是和快的合并之后实行的co-CEO制度，而比特大陆从创始之初就是两位主理人，一山不容二虎，二人一直争斗不断，在业内已经不是什么新鲜事了。而从创立公司到兄弟决裂，仅仅过去了6年时间，不知道当时是基于什么样的考虑会让他们选择这样一个双CEO制度，但是这在企业发展中，是一种非常不健康的运作模式，在比特币第一次热潮褪去之后很长时间，吴忌寒都是远离公司内部决策事务的，这次忽然杀回来，取缔了这位兄弟昔日在公司的一切权利，而动起手来是这样迅速、果决，“比特大陆任何员工不得再执行詹克团的指令，不得参加詹克团召集的会议，如有违反，公司视情节轻重考虑解除劳动合同；对公司经济利益造成损害的，公司将依法追究民事或刑事责任。”

当年在北大的门口相遇，他们谁也没有想到会是这样一个局面。

比特浪潮下的兄弟情

说起二人的相识，是在2010年，彼时的詹克团正在运营一家名为DivaIP（天津迪未数视科技有限公司）的创业公司，这家公司是做机顶盒的。有一天，吴忌寒在北京街头漫步时，詹克团的一个推销员主动上前推销产品。于是，两个人就认识了。

“我花了两个小时阅读维基百科上有关比特币的内容，我了解到这是一个机会，我决定立即加入。”詹克团回忆道。两个激情澎湃的年轻人相撞总是有说不尽的想法和灵感。

当年的吴忌寒和今天一样锋芒毕露，信仰奥地利学派的自由主义经济，主张用个人消费心理解构经济理论，在各大论坛大谈比特币，曾翻译过比特币白皮书，以网名“QQAgent”行走江湖，在圈内他是一个不折不扣的比特币布道者。“欢迎来到比特币网络。这里是互联网上的金融自由港、免税贸易区和无政府主义天堂。”2012年11月，在微博上，他写下了这样一段文字。

在比特币方面，吴忌寒是有十足的信心和野心的。

相对来说，詹克团的路显得艰难而踏实得多。对于能够啃数学物理方面硬骨头的人，我一直保有深深的敬意，詹克团正是这样一个人。中科院出身的他带领自己的团队仅仅用了几个月时间，就研发出了55nm比特币挖矿芯片BM1380，也是比特大陆的第一代矿机。

2017年，比特币大火。这一波浪潮对与币圈人来说就好比当年的华尔街，为无数人创造了一夜暴富的梦想。据报道，比特币最火的时候蚂蚁矿机价格每三四个小时一次变动，早上和下午的矿机价格都不一样，成本3000元左右的蚂蚁矿机被炒到了2万以上，而这蚂蚁矿机正是出自比特大陆CEO之一——詹克团之手。中科院出身的他和他的团队，是当时整个比特大陆的核心。

如果所有人都去挖黄金，那说明挖黄金已经快要挣不到钱了，会挣钱的人开始给挖黄金的人卖牛仔裤；如果所有人都去挖币，那比特币距离泡沫也不远了，最好的办法就是去给挖币的人卖矿机，这个时候的吴忌寒和詹克团已经成功地成为了那个卖牛仔裤的人，站在比特大潮的浪头，两个人都志得意满。

和大多数创业故事一样，非常励志，他们的成功仿佛非常容易。商业嗅觉灵敏的“炒币少年”遇到“技术大牛”，两人一拍即合，合作创业，一个负责市场、一个负责技术，一个主外、一个主内。身在币圈的吴忌寒对于比特币有着深刻且固执的认知，坚信比特币是一次机会，无论有没有詹克团，他都会冲进去做一回弄潮儿。二人相识之后，立刻有新鲜的项目诞生了，詹带领他的团队经过几个月的奋斗，最后研发出了55nm比特币挖矿芯片BM1380，其效率远超其他矿机，在市场上广受好评，而吴吴忌寒在台前，作为公司的对外发言人，打点着公司的大部分事物。凭借良好的分工合作，外加上涨的比特币行情，比特大陆迅速崛起。

两人最后达成协议：如果实现了芯片的两个关键性技术指标，詹克团和整个技术团队会因此拿到60%的股份。詹经过几次技术上的跟进之后，提供的矿机种类遍布个人商用等各个角落，并一举扫平其他三家矿机厂商，在币圈的市占率一度超过80%。

是的，他们做到了。

在比特大陆成立之初，詹克团占有公司61%的股份，从股份上来看，詹才是公司“更重要”的那个CEO，对于并肩打天下的兄弟来说，这没什么。但是对于一家企业来讲，尤其是一家想要上市的企业来讲，双CEO就是一颗定时炸弹炸弹。曾有比特大陆前员工表示不看看，认为“‘双CEO’公司的结局无一不是一地鸡毛”。更何况吴忌寒这样锋芒毕露的人。

但是在巨额的利润面前，每个人都眉开眼笑，没有人会去注意细节处的危机。

2017年，比特大陆营收超过20亿美元，净利润超过10亿美元。

“我和Micree（詹克团）更多是一个互补组队的局面，就像一个乒乓球双打比赛，球打过来，谁在最佳接球位置谁说了算，大家配合比赛，获取胜利是关键。”在接受采访时，吴忌寒这样说起二人的关系，但是风暴却在比特大陆要迈向另一个高峰的时候到来。

这场风暴就是上市计划。

比特大陆的梦想——上市

2018年9月26日，比特大陆赴港递交IPO申请。

在此前，比特大陆披露的信息非常少，对外一直是吴忌寒在奔波，大家对于比特大陆另一位CEO几乎一无所知，搜索词条之后甚至连詹克团的毕业学校都找不到，这位技术大牛和第一持股人始终坐在幕后保持着神秘。据公开的招股书显示，比特大陆联合创始人、执行董事、联席董事会主席詹克团通过Cosmic Frontier Limited持有公司36%股份，为公司第一大股东，联合创始人、执行董事、联席董事会主席吴忌寒通过Victory Courage Limited持有公司20.25%股份。虽然相比创立之初的61%，詹已经减持了，但是还是带给大家不小的震动，这位第一持股人开始走进众人的视野。

在今年年初时候，北京雁栖湖会议中心，有记者在比特大陆年会上拍到吴忌寒和詹克团抱头痛哭，二人早已是身家几十亿的创业者，但那时候的他们就像孩子一般互相哭诉和安慰。比特大陆表示，在过去一年，公司遇到了诸多麻烦，最重要的一点就是申请上市失败。

问题当然不是上市失败这么简单。

要做好一家企业，“一招鲜”是不行的，卖矿机只足够他们赚一次快钱，却无法让他们撑起一家企业。这一点吴詹二人比我们更清楚。

比特币浪潮很快褪去，比特币的价格在2017年从1000美元暴涨到1.9万美元。2万美元会不会“封顶”，无数人在一边挣着钱一边对此发出深深的担忧。挖矿的红利期已经快要过去了，至少在国内是这样，而且过去得比其他行业都要快。矿机是一个靠算力支撑的设备，比特大陆在生产研发方面一路跟进先进工艺。2018年，7nm矿机的概念提出，在在国内和日本都有做，但是比特大陆是唯一一家有量产及发货能力的7nm矿机厂家。台积电在大陆的2成营业额中，比特大陆是主要贡献者之一。正是因为如此，比特大陆在性能上也才能一举干掉其他矿机厂商，成为矿机一哥。2013年成立以来，比特大陆经历了几次熊市，洗掉了几乎所有竞争对手，覆盖了目前矿机市场上80%的份额。

但是算力的升级很快就赶不上人们对于比特币和财富的热情了。随着越来越多的矿工投入比特币大潮，挖一个比特币需要的时间也越来越长，虽然币价在涨，但是很多矿工发现自己挖币获得的现金回报越来越少，甚至挖币变现差不多只够付一个电费钱，比特币浪潮在中国这样人口密集的地区褪去得尤其快。因为比特币是一种依靠节点来获利的机制，按照付出节点的占比而不是付出算力的多少来获取比特币，人越多利润越薄，矿工们要想继续挖矿挣钱只有一条路，到新疆、西藏这样的人口稀疏地区或者是中东这样的战乱地区，因为大部分矿工都是追求利好冲进来的，现在红利期结束，也就意味着该退潮了。

中国最大的矿工就是比特大陆。

根据招股书披露，比特大陆主要业务包括矿机销售、矿场运营、矿场服务、挖矿自营和其他。比特大陆的主要收入来源是矿机销售和自营挖矿，在2017年（也就是比特币大火之年和比特大陆崛起之年）二者的营收贡献占比分别是89.9%和7.9%（数额分别是22.63亿美元和1.99亿美元）。在比特大陆的资产中，有28%是加密数字货币资产。

同时招股书还披露，由于网络挖矿难度上升令每台加密货币矿机的预期经济回报下降，矿机在2018年上半年的平均售价相较2017年同期下降。

通过阅读招股书，我们还会发现一个有意思的变化：

在2017年，它的自营挖矿已经占到了14.8%但在2018年1-6月，自营挖矿比例大幅下降到3.3%

这带来的结果是，矿机的收入占比从80.5%又上涨到94.3%。

看到这儿我们不禁要问，比特大陆是谁？比特大陆自认是芯片公司与矿机公司。

AI芯片的出现是AI行业发展的必然。在摩尔定律逐渐失效的历史背景下，仅仅依靠传统的CPU架构，根本无法满足当下的计算需求，算力成为制约AI行业发展的主要障碍。英伟达提出了依靠GPU架构来应对AI对于计算能力的巨大需求，Google则通过基于云端的TPU解决这一问题。除此之外，已经有无数的初创芯片公司冲入FGPA市场，国内外不少创业公司开始发力，国外比如Achronix、Habana Lab，国内比如寒武纪、地平线等都拿出了自己在AI芯片领域的积累，这块地比以往任何时候都要热闹，比特大陆一向以算力取胜，自然也不会放弃这次机遇。

比特大陆在2015年年底就开始着手进入AI领域，研发内容包括AI芯片、板卡、服务器以及各种硬件和软件产品及客户开发平台，布局的主要方向则是安防、园区、智慧城市、互联网领域。

芯片毕竟属于高科技产业，有着很高的技术壁垒，高昂的研发费用和风险让很多企业望而却步，一次失败的流片可能会烧掉几十、上百万美元，在行业内比特大陆以“快”闻名，期间比特大陆送交台积电进行过几次流片，都以失败告终。芯片企业需要尝试，你不试就不知道能不能成功，对于其他AI芯片来说，这是宝贵的“经验”，对于比特大陆，这是几乎零回报的研发投入。

对于比特大陆上市失败，官方给出的态度是“不满足港交所的核心原则——上市适应性(suitability)”。港交所总裁李小加表示，“你过去通过A业务赚了几十亿美元，但突然说将来要做B业务，但还没有任何业绩。那我就觉得当初你拿来上市的A业务模式就没有持续性了。那你还能做这个业务，还能赚这个钱吗？”

上市申请失效后，比特大陆内部进行了一些结构上的调整，联合创始人吴忌寒和詹克团卸任CEO，由产品工程总监王海超出任CEO。吴忌寒另外成立新公司Matrix，从事数字资产交易等业务。

经历了比特币浪潮的高光时刻，也走过梦碎港交所的低谷，比特大陆应该从神话中走出来成为一家“正常企业”，然而，更大的风暴就在后面。

谁是最后的赢家？

詹克团出身于中科院，对于芯片技术有着多年深耕，典型的技术创业者，创立比特大陆之前已经有了自己的一家小公司，对于芯片技术有一些自己的理解，正因如此，比特大陆才能在矿机领域独领风骚。而吴忌寒相对来说，思维更加活跃，对于比特币也有着自己的理解和宗教般的狂热，从他早年关于比特币的言论可见一二。

分歧在公司一开始就已经存在了。在比特币利好的年代，也没人会很在意这个，大家齐心协力冲业绩挖金矿，没有什么问题，但是当红利期结束之后，就面临选择方向的问题。

吴忌寒是比特币的布道者，自然希望公司能够继续深耕比特币，而理工科出身的詹克团力主把挖矿领域积累的算力优势切入到AI领域。

这是一个时势造英雄的时代。聪明人和普通人最大的区别就是可以利用眼前的线索判定未来的走向并提前做出应对。2019年马上过去了，这是一个比特币的时代还是AI芯片的时代？

比特大陆人事震荡从2018年11月初露端倪，到2019年3月，比特大陆发布内部信，宣布组织架构调整，由比特大陆原产品工程总监王海超担任公司CEO，詹克团继续担任公司董事长，吴忌寒继续担任公司董事；并宣布公司将聚焦在数字货币和人工智能芯片以及基于此的产品和服务。在此之后，吴忌寒率领了部分比特大陆员工成立了新公司Matrixport。吴忌寒虽然黯然卸任，但比特大陆公司的公章却一直由吴忌寒助理保管。

没有了吴忌寒的“意见”，詹克团可以加速在AI芯片跑道的冲刺了。据报道，比特大陆AI芯片研发人力有300人，超过比特币挖矿芯片的研发团队规模，而营收方面，矿机及相关收入则占到了九成，这在业界是典型的“以矿养AI”。同时，比特大陆面对的是阵容强大的谷歌、AMD、英伟达等选手，无论在研发资金支持上还是在技术积累上，都不占优势。这是一场艰难的战争。

对于芯片领域，詹克团可以说是苦心孤诣，几次流片失败后，想必这位董事长也不好过。2019年上半年，加密货币市场回暖，曾经出走比特大陆的杨作兴创立的神马矿机，出货量开始压制比特大陆。詹克团对于矿机大客户的一些政策也引来非议，导致他们订单更多流向竞争对手神马。这一次冲击对比特大陆的冲击，不仅仅是饭碗被抢，更多的是导致内部人心不稳。詹克团被“夺权”之后，有员工表示，“大家的心情像过年一样。”

可能是因为不得民心，可能是因为比特币市场的冲击，可能是AI芯片迟迟不能做出突破，这场风暴降临到这曾经并肩的两兄弟头上。吴忌寒回归。

“比特大陆任何员工不得再执行詹克团的指令，不得参加詹克团召集的会议，如有违反，公司将视情节轻重考虑解除劳动合同；对公司经济利益造成损害的，公司将依法追究民事或刑事责任。”

这份通知，与其说是公司内部人事变动，不如说是两兄弟的“决绝词”，是那样迅速、敏捷、不留情面，资本是嗜血的，大概如此。有消息称，詹克团已经找律师寻求反击了，可故事到了最后，谁又能成为赢家呢？