小米生态链总经理详解“手表通话”功能

IT之家11月3日消息 小米生态链总经理@屈恒_小米 今日在微博发布一篇文章，详细介绍了e-SIM、独立号码和一号双终端的问题。

屈恒表示，大家都知道手机能打电话，前提是装了SIM卡，但是关于手表是怎么打电话的，可能就没那么了解了。所以今天就想借着小米手表，跟大家简单科普一下，关于手表打电话的一个名词和两种方式。

e-SIM

看名字大家可能能猜到，e-SIM可以理解为是一种SIM卡技术，只不过它是内置在设备里的一块芯片，所有运营商、电话号码等通讯信息都可以后期写入，从而实现了“卡号分离”（SIM卡和号码的分离）。

换句话说，有了e-SIM，就不用单独再买实体SIM卡了，也避免了插卡换卡等繁琐的步骤，当然，这也是小米手表所采用的功能。

独立号码和一号双终端

前面说了“卡号分离”，那么问题就来了，我们买了手表以后，手表里用哪个号码呢？这里就有了两种方式。

一种是“独立号码”，相当于开了一个新号，其他人给你打这个号码，就只能打到手表上来，好处是比较独立，手表专用，可以作为备用号。而且已经有运营商支持将这个号码做为手机号码的附属号，与主号共享语音和流量资源。

但是也有很多朋友说，我不要两个号码，我想要手表和手机是同一个号码，这就是“一号双终端”了。两个终端共享同一个套餐，电话来的时候，手表和手机都可以接到来电，想用哪个接打电话都可以，效果是一样的。

至于我们选哪个，除了看自己的需求，更关键的还是要看设备支不支持，运营商支不支持。

最后屈恒表示，关于小米手表能否同时支持两种方式，大家可以猜想一下，下周二发布会揭晓。