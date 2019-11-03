迅雷X 10.1.24正式版下载：新增“限制全局最大同时下载资源数”

IT之家11月3日消息 此前迅雷X已发布了正式版，Electron软件框架完全重写了迅雷X主界面，并且对下载引擎进行了全面的改进升级。适配了2K/4K高清屏幕，文字显示效果也变得更加清晰细腻。

迅雷X 10.1.24版本主要完善使用体验，其中新增的“限制全局最大同时下载资源数”设置项需要跟大家重点介绍一下。

许多雷友可能有过这样的经历，使用迅雷下载某个热门的文件时，网络变得很卡甚至断线。这时即使限制下载速度也不能获得明显改善。

这种情况可能是由于下载热门文件时，迅雷同时连接的镜像资源数量较多，因此会占用较多的路由表容量。

在某些性能较差的路由器上，维护如此多的路由表项会导致路由器负载过高，从而造成延迟、丢包、甚至宕机。

因此，要在不更换路由器的前提下解决这个问题，就需要对全局最大同时下载资源数作出合理的限制。

这个选项在设置中心的“下载管理”分项中，勾选启用“限制全局最大同时下载资源数”之后，在右侧编辑框中填入数值。建议您在保持网络稳定的前提下，让此项数值尽可能的大。

更新信息：

优化“截图”预览功能使用体验

“下载诊断工具”增加诊断项说明

新增“限制全局最大同时下载资源数”设置项

Chrome“迅雷下载支持”扩展支持实时同步“不接管下载网站”列表

修正数个可能导致崩溃的问题

下载地址：点此链接。