深圳“撤桶”百日：你是什么垃圾的灵魂拷问仍在继续

今年7月1日，上海试点了史上最严垃圾分类制度。那句直击灵魂深处的拷问：“你是什么垃圾？”一夜之间也响彻了朋友圈。

目前，全国已经有近46座城市宣布于2020年前实施垃圾分类试点。除了早已行动的上海，对于创新之都——深圳而言，垃圾分类同样渗透到了很多市民的生活细节中。

早在今年年初，深圳就已经公布了各住宅小区垃圾桶“撤桶”实施方案，要求在今年年底前全面完成小区楼层“撤桶”。而部分行政区在7月份开始，就已经撤除了大部分小区楼层的垃圾桶。

“撤桶”是为了让社区居民养成习惯，将日常垃圾集中投放到指定的垃圾回收投放点（而非以往的各楼层垃圾桶），为日后垃圾分类试点做足准备。而众多社区垃圾桶在一夜之间“消失”的现象，也引发了市民的广泛争议。

无论人们是高兴还是不满，距离深圳垃圾“撤桶”方案正式实施也已经过了百日。虽然深圳目前暂未正式实施垃圾分类，但是这100天以来的生活习惯改变，是否让深圳市民思考清楚了这个问题：这是什么垃圾？

No.1尽量少叫外卖，快件先撕包装

“住高层住宅的话，撤桶之后会感觉真的很不习惯。”

一周来，懂懂笔记走访了深圳多区内的住宅社区，有不少住户反映，“撤桶”对城中村、楼梯房影响并不明显。因为这些住宅区的原本并未设有分层垃圾桶，日常的生活垃圾都是统一拿下楼，投放到社区指定垃圾站。

所以，“撤桶”影响最大的是高层住宅的业主、租户。原本只需走几步就能将生活垃圾扔到分层垃圾桶内，待物业进行回收。如今却要搭乘电梯，到楼下的垃圾投放点，投放日常的垃圾。

“现在连外卖都不怎么叫了，毕竟外卖产生的垃圾最多，包括残渣和一次性餐具。”家住罗湖清水河高层住宅区的李先生告诉懂懂笔记，他在笋岗一家贸易公司上班，作为单身汉，他每天回家后一直习惯于叫外卖解决晚餐。

不过自从小区“撤桶”之后，他晚餐几乎不叫外卖了。主要是吃完外卖后，一次性碗筷、食物残渣等都要自行乘电梯拿楼下扔进定点垃圾桶，“我肯定不会让垃圾在家过夜，味道也受不了，但是累了一天吃完饭再下楼扔垃圾又很烦。”

很多单身白领都厌烦吃完晚饭后，还要拖着疲惫的身躯下楼扔垃圾。家住南山粤海街道一高层小区的李小姐对此表示，自从7月份小区“撤桶”后，她便杜绝晚饭叫外卖了，“在楼下吃完便餐再回家”。

除此之外，李小姐透露身边也有不少朋友和同事，在小区“撤桶”之后就很少叫外卖。基本上都是下班后在社区附近快餐店随便吃点儿，“现在只会在公司吃午餐时叫外卖，毕竟办公大厦暂无撤桶一说。”

懂懂笔记在深圳不同区域的住宅区进行了一番随机调查，有近七成家住高层小区的住户表示，自从“撤桶”以来已经少叫了许多外卖，改吃街边食肆的快餐。更有意思的是，除了外卖，“撤桶”也让不少高层住户在网购、收快件方面变得更加讲究了。

家住福田某高层小区的曹女士表示，如今自己网购商品都是填写公司地址，这样收获之后在公司拆掉快递包装，再将商品带回到家里。

“体积稍微大些的话只能寄家里，但一般都会在楼下拆掉包装，扔到垃圾桶以后再上楼，避免第二天早上要扔太多垃圾。”曹女士笑称，过去很讨厌快递员未经同意就将快递扔在大堂的快递柜里，现在反而喜欢这样的方式了，“下班能够顺路拿，拿完拆掉包装再上楼。”

她发现，如今遇到京东、顺丰的尽职快递员，她和身边不少家住高层的朋友都反而会感到不便，甚至会提前要求快递员将快件暂存在快递柜里。

网购、叫外卖，本身就是图个方便。不过高层住宅“撤桶”之后，一些消费者往往要在收到快递或吃完外卖后，下楼扔掉食各种“垃圾”，这种不便也影响到了不少消费群体的消费习惯。这，可能是一种过渡现象，也可能真的会影响到外卖行业的营业额。

那么，面对“撤桶”后用户消费习惯的改变，快递员、外卖员、餐饮商家怎么看？他们的服务又是否进行了相应的改变？

No.2“无骨”套餐盛行，快递员帮扔纸箱

“现在高层住宅叫外卖的，真心少很多。”

年近70的曾伯，在罗湖田心村经营烧腊门店已经将近三年时间。由于店铺的地理位置位于城中村内，因此除了村内租客光顾之外，也要依靠外卖维持店铺的经营。曾伯坦言，自从周边不少高层住宅“撤桶”，外卖生意的确受到了不小的影响。

同样感慨外卖订单减少的，还有烧腊门店周边的一些餐饮商户。因此，曾伯和商户们这一段时间也在积极应对变化，“有家做麻辣烫的，完全依靠外卖订单，现在真的有够头疼。我还好，起码还有桌椅供大家吃晚饭。”

曾伯告诉懂懂笔记，很多餐饮商户开始推出不含骨头的肉食快餐，他的烧腊外送主要也以叉烧、腊肠腊肉饭为主，尽量减少食余残渣、垃圾的产生，希望借此吸引更多的高层住户。

“最难解决的是一次性餐具。很多顾客叫外卖还是希望有餐具的。”一位负责曾叔这片餐饮区域外卖配送的骑手小哥对此也吐槽道，“再怎么弄，外卖也是会产生垃圾的。但总不能送完外卖站顾客门口，等他吃完后再帮他扔吧？”

这位小哥一脸无奈地表示，他所在的外卖联盟早在高层小区“撤桶”之初，就考虑过送外卖的同时随手帮顾客丢垃圾。但实践了几天之后，外卖员没人愿意继续这么干了，“耽误时间，影响订单配送的时效，我们还赚不到钱。”

也有外卖小哥因为不熟垃圾站位置，在帮用户扔垃圾的过程中走了不少弯路。因此，随手帮助顾客扔垃圾的服务，便“交棒”给了部分时间自由的快递人员，“帮忙扔垃圾，顺便增加我们公司竞争力咯。”一位正在华达园附近派件的快递小哥告诉懂懂笔记。

他们配送网点一个月前就做了新规定：快递员在上门派件、收件的同时，要顺便都问一下住户有没有垃圾需要帮忙扔掉，如果有的话顺手取走。据主管说这是为了给用户留下好印象，未来有任何收发寄件需求时，就会想到该公司的快递人员。

“附近好像就我们一家吧，在做这个上门收派件同时顺带丢垃圾的服务。”这位快递小哥告诉懂懂笔记，目前这项服务虽然没看到对寄件业务有什么增色，但起码小区的很多住户见到他都会主动打招呼问好，“和用户之间的关系也好了许多，我们公司很多网点也都陆续推行了。”

对于外卖小哥、餐饮商家而言，高层“撤桶”的确对订单量造成了消极影响，除了提供“无骨”餐食，减少一次性餐具使用之外，他们似乎也没有更好的方式应对这种变化。不过无心插柳的结果是，少数快递网点开始给顾客提供“帮丢”垃圾的增值服务，这里面的蝴蝶效应也真是令人忍俊不禁。

No.3网购偏爱垃圾袋、强效灭蟑药

“现在家里常备垃圾袋，每次一买就是好多卷。”

在号称全深圳“撤桶”率最高的宝安区，有几位高层住户向懂懂笔记反映，如今很多住户都开始在家里常备垃圾袋。原来，以往高层住宅家中使用的都是小垃圾桶，盛满垃圾之后再提到楼梯间倾倒（大垃圾桶内）。

“撤桶”之后，很多社区附近商超的垃圾袋产品，都遭到了居民的钱够，尤其是今年7月份，部分超市的垃圾袋甚至出现了供不应求的情况，“最可恨的是垃圾袋的价格从5元3卷，涨到了12元3卷。”

居民张女士告诉懂懂笔记，因为垃圾袋成了住户们的刚需用品，为了节省成本，她开始选择在电商平台网购大量便宜垃圾袋，在“恐慌”心理下，她至今在家里已经囤积了上百元（近千个）垃圾袋。

“最初从淘宝买了80卷垃圾袋，现在三个月多过去了，只用掉了12卷。”张女士坦言，因为超市的垃圾袋价格偏高，周围有不少的邻居网购便宜垃圾袋，“淘宝、京东的都不错，有时候拼多多的更便宜，一卷才8毛钱，就是太薄了，容易坏掉。”

令人头皮发麻的是，在很多高层住户的“购物车”内，除了垃圾袋是主力，还有各种品牌的蟑螂药、驱虫药。

家住南山区某高层小区的朱先生表示，由于小区高层“撤桶”，导致不少“懒癌”发作的住户将外卖、垃圾临时堆放门口的通道上。“不是一两家，每一层都能看到好多家门口都堆着垃圾，好多臭气难闻的。”

朱先生告诉懂懂笔记，因为部分住户在门口堆放垃圾，导致楼内蟑螂明显增多“我们向物业投诉，但物业也无奈，毕竟撤桶时关系都闹僵了。”无奈之下，朱先生和不少住户开始在电商平台上购买大量蟑螂药，对无内和楼道的害虫进行灭杀。

过去三个月时间里，他尝试过了多款灭蟑药品，但效果却并不明显，“这些乱堆垃圾的，很多都是年轻租客。深圳蟑螂本来就很多，现在这样一闹就更多了。”

深圳垃圾分类“撤桶”行动，开展至今已经近四个月。有不少高层住户开始习惯了“撤桶”后的生活节奏。尽管不少业主、租客对于支付不低的物业管理费后，仍要自行到垃圾站扔垃圾颇有微词，但环保的大势已经势在必行。

在这百余天里，一些小区居民在外卖、网购、做饭方式上的改变，也在间接影响着相关商业机构和行业的经营运作。这种“撤桶”引发的蝴蝶效应，或许会逐渐影响到更多的商业领域。

【结束语】

深圳暂未像上海那样，实施最严格的的垃圾分类标准。但是可以预见，越来越多的城市将会进行相关的垃圾分类实践，这种全社会层面的生活方式的变化，会不会带来更多的商业机会？会不会引发更多服务形态的变迁？

至少对很多深圳市民而言，他们在“撤桶”百日后的潜移默化中，已经改变了一部分生活习惯和消费方式。更多的年轻人正在适应这种改变，人们会越来越清晰地意识到：这是什么垃圾。