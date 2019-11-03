腾讯科学WE大会揭晓首届“自然科研全球影响力大奖”

11月3日消息，2019腾讯科学WE大会在北京举行。当日，首届“自然科研全球影响力大奖”评选结果揭晓，37岁的英国知名神经学家、英国皇家生物学学会会士Tom Baden获奖。

“自然科研全球影响力大奖”由腾讯与自然科研（Nature Research）联合发起，于2018年WE大会上首次亮相，旨在表彰通过科学研究为社会带来积极影响的青年科研人员，支持下一代科学家的发展，关注前沿，尤其是充满未知与挑战性的学科，鼓励以科技进步造福社会，解决全球性难题。

今年腾讯科学WE大会邀请了权威癌症免疫学家Carl June、理论物理学家Brian Greene、高能物理学家王贻芳、清华大学类脑计算研究中心主任施路平、权威机器人研究专家Hod Lipson、地质物理学专家Jennifer Jackson、遗传学家Magdalena Skipper，分享了细胞疗法、弦理论、脑芯片、粒子机器人等前沿科学进展。

其中，高能物理界领军人物、中国科学院院士王贻芳，一直致力于研究宇宙中最神秘的中微子。中微子是目前唯一质量未知的粒子，极难捕捉和侦测，也被称作“幽灵粒子”。王贻芳团队成功测出中微子的振荡模式，为人类揭秘宇宙本源开辟了新路径，他说：“大型的科学设施实际上是技术发展的最好触发和推动。科学家如果能够和工程师工作在一起，我们可以使技术能力大大加强和发展。”

Carl June是一名权威癌症免疫学家，他首创CAR-T疗法，通过唤醒免疫系统来消灭癌细胞，已成功应用于白血病、淋巴瘤和骨髓瘤等肿瘤治疗的临床试验。Carl June说：“面对癌症高额的治疗费用，我们必须找到新办法治愈病人，而且是一次性的。CAR-T细胞在人体内可以存活很多年，是一种非常有效的细胞和基因疗法。”