腾讯首席探索官：电动直升机未来会成为大众交通方式

11月3日消息，在2019腾讯科学WE大会上，来自国内外的科学家现身说法，讲述了宇宙的奥秘以及科技对世界的改变。其中，腾讯首席探索官David Wallerstein讲述了2050年前100亿人如何在世界上可持续生活的问题。

David指出，在世界上生活，食物、能源、水都至关重要，我们在做的就是如何能够利用人工智能以及其他的先进技术来实现这些。以交通为例，从马车到汽车，我们实现了速度的极大提升，但也产生了很多能耗问题，马要吃饲料，而车要喝汽油，汽车排放的尾气还加剧了气候变化。

可以说，我们解决了一个问题，同时又引发了另一个问题。如今都在大力推广电动车，但数据显示，2018年全球汽车总销量达到9500万辆，只有1%不到是电动车。以此预测，2050年的能源需求和现在不会有太大变化，气候变化也不会有太大改观。

David提到了一个新范式，就是Energy cost（电动垂直起降飞行器），也叫电动直升机，可以实现垂直起飞降落，不需要跑道。这看起来很科幻，但其实现在已经实现了，正在测试、开发，为上市做好准备。

德国的一家企业已经有了原型机，飞机一共有36个电机，时速每小时300公里，可以坐5个人，就像一台汽车。根据模拟的情形来看，当飞机在天空飞行时，与城市的运行很匹配，噪音很低。

在David看来，电动直升机可以直接实现在城市上班，乡村居住，以此来缓解城市的压力。以北京到承德为例，汽车需要3个小时，电动直升机1个小时就够了，当天往返时间是很充裕的。

相较于传统的直升机，David认为，飞行的模式在变化，电动直升机未来未必只是少数人的一个特权，而是可以成为大众的交通方式。这个就是让局面为之一变，能够普惠大众。

以下为David演讲全文：

大家好！WE大会怎么样，还不错吧。首先感谢在家里收看的人，听说线上收看已经超过了1000万人，绝对超过了去年，在家里收看的小朋友们也不少，我想感谢一下获奖者们，还要感谢我们的外国来宾。

刚才我讲到线上有1000万在观看我们，这是一个巨大的社区，关注重要的科技活动，同时来了解科研当中的重大进展。

下面我讲的话题影响到所有人，我们怎么样迎接2050年前100亿人在世界上能够可持续的生活。我们需要了解和应对气侯变化，这就需要重塑地球的基础架构，我们还要做得更加智能，我们不能毁灭地球，而是说我们要满足基本需求，能够延绵千年，准确来说，不只是人类以及那么多的生物精灵能够继续存活下去。

食物、能源、水，至关重要。大家都知道在过去这一年当中，我们做了很多这方面的阐述，发表了很多的文章，讲到食物、能源、水如何重要，如何能够利用人工智能以及其他的先进技术来实现。比如说怎么样能够做好农业、满足能源需求，以及关照好我们的水资源。而且这些领域相互勾连，我们在一个方面取得进展，可以有助于解决其他方面的需求。关于危机，我们有视频和书，大家可以关注腾讯对于应对地球挑战所做出的努力。

今天我想讲的是一些新事情，地球要想满足人类的交通需求所面临的挑战。不只关注今天，而且关注未来30年将去向何处，我们怎么满足交通需求。

我们先回顾一下历史，一路走来，过去什么样子，过去的人类怎么出行。大家可以想一想，百年之前人类的生活怎么样，你到市场上想从A点到B点，想更快一点怎么办呢，你会想着买一匹马吧。

但是在那个时候出了一个新生事物福特T型车，这是第一个大规模生产出来的汽车，这也是当时市场的领先产品。那你就会算一下，我是买一个酷酷的福特T型车，还是买一匹马。

当时是265美元，现在值3400美元，如果你花150美元在那个时候可以买一匹马，马要吃饲料，同时车你也要加汽油。我们要考虑一下性价比，比如说汽油的价格百年下来没有什么变化，有一些人家里有车，一箱油能跑20英里，好像和百年前差不多，摩尔定律没能用在油耗上面。当然油耗的管理是另外一个话题，但是两种交通的方式都有废物排放。

福特T型车解决了当时的一种排放，粪便排放。马粪是很麻烦的事情，这是中文的笑话听不懂也没有关系。一匹马一年的粪便排放是9.1吨，如果你用马拉车的话会有多少粪便，现在固废是解决了，但是气体废又出来了，一辆车每年的排放是4.6吨二氧化碳，加剧了气侯变化。

这是过去街道的样子，很难走路，步步难行。所以说解决了一个问题，但是又引发了另外一个问题，而现在的新生问题成为了全球一大挑战，加剧了气侯变化。

我们想一想现在的汽车经济，2018年全球汽车总销量达到9500万辆，只有1%不到是电动车，在设计大规模制造的电动车这方面取得了很大的进展，比如说特斯拉最近在中国开场，这也是乐见的进展。

虽然有这些发展变化，但是电动车在整个的汽车销量当中的占比还是不到1%，将近一年要卖1亿辆车，他们虽然不吃草，但是他们吃汽油，汽油吃进去以后就会排放出来温室气体，一年汽油的消耗量达到7000亿加仑。

很难类比这是多大的数字，能帮我想想看拿什么类比去比较好，反正是很大的一个数字，在二氧化碳排放这个方面，每年汽车碳排放总量是370亿吨，而且年增长将近是3%，虽然在气候变化方面，我们取得了一些进步，但是我们的碳排放还在增长，其中16%的碳排放来自于汽车排放，所以这个方面我们需要改变。

我们再看一下未来的预测，比如说国际能源署是一个国际性的权威机构，它去进行能源需求的预测，2050年的预测和现在差不多，也就是气候变化、温室气体排放在今后30年不会有太大的改观，所谓发展中国家、非西方国家只会有很小一部分的汽车为电动车，车越来越多，耗油越来越多，排放也越来越多，我们觉得这样的一个局面是没有前途的。

那么我们怎么去解决它呢？而且这个还不只是车和油的问题，我们再想想整个道路基础设施，我们还需要路，路也有成本，你要去修路，这就要有成本，比如说要有水泥，占到8%，同时我们现在还有6400万公里的道路，在过去这10年当中增长了39%的长度，而且也可以看到最大的一类基础设施投资在全球来讲，在今后的30年是什么样的呢？就是道路建设投资。

如果一个外星人俯视地球，他们会看看人类到底最诊视的是什么，他们说人类最爱的是道路，比电力、水、电信投资都要大。也就是道路基础设施可以说是地球的重中之重，我们大力投入。所以，这个事情我们必须用不同的方式去做，一会儿我们会说怎么做。

有很多基础设施在发展中国家建设，90%的新建道路在发展中国家，而且还不只是路，再想想停车场，我们在地球上需要多大的停车面积呢？除了车这么一个一个排下来的话，我们看到停车的面积大概相当于重庆的面积，或者是塞尔维亚整个国土面积，反正这个车要有路去跑、有地方去停，我们车一个一个的摆下来，要有这么大的覆盖面积。所以除了停车之外，我们不止是说路有更长的路，还要有更大的城，这是一个不同的领域。

在这个方面，中国还有很多的国家都在经历着城镇化，大家从农村进入了城市去居住，现在大概是55%的城镇化的水平。但是，这个数字将增长到65%，也就是在2050年的时候，我们世界总人口达到100亿，城镇化水平达到了65%。

也就是说，城市人口将增加20亿之多，城市只站地球面积的3%，但是承载了这么多的人口，所以说我们看到有正常路、更大的城、更堵的街，这就是情况。我们看到城市变更大以后拥堵会更严重，我们到底有什么别的更好、更绿色的模式，也不需要人类去走向更荆棘丛生的道路。

我们是不是可以住在农村，在城市工作。比如说我们在城市里可以工作、看电影、吃饭等等，可能我们并不希望在摩天大楼居住，是不是可以在城外居住呢？是的。

我可以这么跟你讲，有这么一个新的范式，现在是一种可能，我们可以开发这样一种范式，现在就可能。再过几年就可以推开，也就是用电和空气做一个基础设施，怎么能够变成现实呢？能不能供电？有空气吧，需要一个停的地方，我们就找到了。

这个叫Energy cost（电动垂直起降飞行器），是一种电动的飞机，可以垂直的起飞然后再降落，这很科幻，但是其实现在已经实现了，正在测试、开发，正在为上市做好准备，有了这样新的技术，我们就可以做新的事情。

大家看一看飞行时候是什么样子，这是德国一家企业实际的原型机，这是我们在德国的一个合作伙伴，他们使用电驱动，可以垂直起飞不需要跑道，然后就飞行了。你看到，这里有一些盘旋的动作，它的一些机动的情况，这就是几周之前刚刚拍摄的。

就在这个公司的办公楼旁边不远，一共有36个电机，可以说它非常的平衡，有300公里的航程，时速也是每小时300公里可以坐5个人，就像一个汽车，只是不叫汽车叫电动直升机。

可以垂直起飞，飞300公里然后降落，如果是在城市当中会是什么样子？我们只是模拟了一下。看一下，一架飞机飞过来非常的安静，你听不到它的噪音，这个是300米的空中，然后从机场进城800米基本上看不到，这么高的飞行的身影基本上看不见，它和城市的运行非常的匹配，噪音很低。

你可以看到这是飞机起飞的样子，也是安安静静，就是和现在城市的运行，能够非常的衔接。我们就可以去顺畅的过渡，然后在我们的生活当中接入这样新型的交通方式，我们用电可以去飞行。

价格如何呢？价格下降了。这比开车便宜，怎么会这样呢？这个说来话长，咱们比一比成本，也就是说比像奔驰等等这样的汽车烧油要便宜（并不是特指奔驰，只是举个例子），而且电价可能会越来越便宜。

你可以在充电的时候算充电的时候成本是多少，你自己就可以算出来，你要算一下这个电池容量做多大就行了，传统的飞行怎么样呢？比如说传统直升机非常贵，这就是直升机贵的原因。飞行的模式在变化，飞行未必污染、未必耗能、未必噪音大，未必只是少数人的一个特权，而是可以成为大众的交通方式。这个就是让局面为之一变，能够普惠大众。

你从首都机场可以直接飞到我们这个会场，开车至少需要一个小时，飞行的话10分钟就够了。

如果我们在承德避暑山庄居住，我们每天可以回承德去避暑山庄去居住，不用开3小时的车，堵在路上，飞过去不到一个小时就够了，也就是我们实现了真正的城乡融合、无缝切换的生活状态，可以享受乡间的生活和城市的便利，相得益彰。

这是我最喜欢的一页，这是一种新的范式，能够把社区联系起来，尤其是对于发展中国家来讲就是这样，因为现在有些发展中国家当中，社区还没有连入基础设施，村子还没有通路，我们可以在这个地方降落，当地离网充电，用当地可再生能源，比如说太阳能、风能等等，在本地进行充电，你把飞机停在那里进行充电，充完了电接着飞。

这样就可以使得发展中国家生活更加便利，不需要建设那么多基础设施就可以实现，使得我们能够实现一种跨越式的发展。

我们可以多快好省去做这个事情，我们可以去拥抱这样的技术、学习这样的技术、开发这样的技术，更多的去思考它，我们就不会说开飞机是不可能的，你不是把它否定掉，而是说这是可能的未来，我们在生活当中有可能性的时候，我们就要努力让它变为可能和现实，每天要为此奋斗，这是我想说的。

尤其是中国有一个很好的机会，能够成为这个技术的尝鲜者，我们的基础设施有这么多存量的投资，在基础设施的方面引领世界，我们可以引入新的技术，引领世界，成为世界上的先行者。

我们要不要试一试？我们很希望和大家在这样的解决方案中和大家合作，有太多这样的点子，我们可以共建更加美好的未来，非常感谢大家参加WE大会，希望能够很快见到大家，谢谢！