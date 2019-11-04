皮肤移植新突破？3D打印带有血管的"活皮肤"成现实

美国伦斯勒理工学院研究人员最新研发出一种3D打印技术，可以制造出带有血管的活皮肤，这项技术朝着创造更接近人体自然皮肤移植物的目标迈出重要一步。

伦斯勒理工学院生物技术和跨学科研究中心(CBIS)成员潘卡伊·卡兰德(Pankaj Karande)说：“目前皮肤移植临床治疗更像是一个‘华而不实’的创可贴，它可以加速伤口愈合，但最终会脱落，无法与宿主细胞结合在一起。”

当前皮肤移植手术中缺少正常运行的血管系统，卡兰德研究这项技术已有多年时间，他曾发表一篇论文指出，研究人员可以提供两种类型人体活细胞，将它们作为“生物墨水”，然后再打印成皮肤结构。此后他和研究团队一直与耶鲁大学医学院的研究人员建立合作，并将血管结合在3D打印皮肤中。

研究人员指出，如果他们添加关键要素(包括人类内皮细胞)，放置在血管中，同时将人类外膜细胞包裹内皮细胞、动物胶原蛋白和通常在皮肤移植中的其他结构细胞，经过几个星期的时间，这些细胞开始互连并形成生物学相关的血管结构。

卡兰德说：“当工程师们开始重建生物学结构时，我们总会意识到，类似于皮肤的生物学结构远比科学家在实验室的简单实验复杂得多，然而我们惊奇地发现，一旦我们开始接触这种复杂的生物学结构，生物就会自然接管，并形成逐渐接近自然形态结构。”

一旦耶鲁大学研究小组将3D打印皮肤移植实验老鼠身体上，3D打印皮肤上的血就开始与老鼠自己的血管连接起来，卡兰德说：“这是非常重要的，这意味着实际上有血液和营养物质转移至移植体，并维持移植体生存。为了使3D打印皮肤技术达到临床应用水平，研究人员需要使用类似CRISPR技术编辑供体细胞，从而使患者身体能够接受移植皮肤，虽然当前我们还未实现，但我们离目标更近一步。”