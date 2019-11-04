马斯克的飞船再突破：SpaceX载人龙飞船13次降落伞测试均成功

据外媒报道，SpaceX已对其载人龙飞船（Crew Dragon）降落伞连续进行了13次成功的安全测试，此前该公司对降落伞系统进行了三次重大改进。

在最近的测试中，SpaceX在Twitter上分享了一段经过编辑的简短视频，视频显示载人龙飞船的降落伞系统由四个降落伞组成，其中一个降落伞故意不展开，以证明即使出现部分故障，该系统也能帮助飞船安全降落。

图：SpaceX载人龙飞船的降落伞

这是SpaceX计划利用其载人龙飞船将美国宇航局（NASA）宇航员送入太空计划取得的重大进步。上个月，NASA局长吉姆·布里斯登廷（Jim Bridenstine）参观了位于美国加州霍桑的SpaceX总部，并与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）举行了新闻发布会，讨论在“商业宇航员”计划方面取得的进展。

在那次活动中，马斯克说，他觉得SpaceX的目标是在任何宇航员使用该系统飞行之前，对其经过改进的降落伞系统进行“至少”10次成功测试。马斯克当时表示：“在发送宇航员之前，我们希望至少连续进行10次成功的测试。通过这些测试，我们将可以证明降落伞的安全性。”

马斯克还补充说，他们预计在今年年底之前至少能进行10次成功测试。只是比较罕见的是，SpaceX实际上已经领先于马斯克设定的乐观时间表。

用于载人龙飞船的第三代降落伞使用新型超强纤维Zylon代替尼龙，Zylon属于聚合物材料，最初由美国斯坦福研究所实验室SRI开发，主要用于制作降落伞，强度约为尼龙的三倍。SpaceX还更新了缝合模式，以优化新降落伞的负载平衡。

SpaceX计划于美国当地时间周三对载人龙飞船的紧急中止系统进行地面测试。在那之后，该公司希望进行高空中断飞行测试，这意味着在紧急情况下，载人龙飞船应该能在升空后从猎鹰9号火箭上安全逃离。

NASA和SpaceX都对明年初实现真正的载人飞行表示乐观，前提是从现在到那时，测试方面一切都能顺利进行。