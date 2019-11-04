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Facebook、Twitter对政治广告相继表态，谷歌却保持沉默

2019-11-4 8:02:10来源：新浪科技作者：星海责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间11月4日早间消息，到底网站应该不应该推送政治广告？对于这个问题，Twitter、Facebook公开发声，但谷歌却保持沉默。

谷歌母公司Alphabet约有84%的营收来自广告，而且YouTube的广告收入正在增长。从上个月开始，YouTube推出新工具，从电视传媒、Facebook手中争夺政治广告。

Twitter已经宣布将会封杀政治广告，而Facebook CEO扎克伯格却在财报会议上说，过滤政界人士和新闻不是私营企业应做的事。

虽然谷歌平台规模庞大，有着很大的影响力，但它并没有像Twitter、Facebook一样遭到如此严格的审查。

为什么会这样？因为与Facebook、Twitter相比，在谷歌平台政客的身影没有那么明显，但政客的确向谷歌网站投了很多钱。谷歌最大的政治广告主是“特朗普让美国再次伟大委员会”(Trump Make America Great Again Committee)，它投入823万美元打广告。参议院领导委员会（Senate Leadership Fund）以512万美元排在第二位，国会领导基金（Congressional Leadership Fund）以415万美元排在第三位。

自2018年5月31以业，在美国谷歌至少接到167901个政治广告，金额不少于1.219亿美元。上个季度，谷歌获得广告营收339亿美元，政治广告所占的比重微不足道。

在Facebook、Twitter平台，政治广告收入所占的比重也不高。上周，扎克伯格曾说明年来自政界的广告收入在总营收中所占的份额不会超过0.5%。Twitter CFO内德·西格尔（Ned Segal）也说，2018年来自美国中期选举的政治广告开支不到300万美元，相当于2018年总营收的0.1%。

谷歌声称旗下网站支持“负责任的政治广告”，所有政治广告都符合地方法规。如果广告剔除相关信息，或者提供与产品、服务、业务有关的误导信息，刻意欺骗用户，谷歌会封杀广告。

无论怎样，Facebook、Twitter正在努力解决问题，表明了立场；反观谷歌，它们却远离漩涡。

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关键词：Facebook谷歌

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