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Python正式宣布采用12 个月的发布周期：一年发布一个大版本

2019-11-4 8:13:55来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

经过漫长且深入的讨论后，有关更改Python语言项目的发布周期已经得出结论：该项目正式宣布采用 12个月的发布周期。

Python指导委员会成员Brett Cannon宣布代表委员会接受新发布周期的 PEP 602 的提案（Brett也被认为是继Python之父 Guido之后的BDFL代表）。指导委员会认为，当达到Beta、RC和最终版本时，每年有一个一致的时间表将对社区有所帮助：

  • 知道何时开始测试Beta以提供反馈

  • 知道何时期望RC，以便社区可以准备他们最终版本的项目

  • 了解最终版本的发布时间，以协调Python最终版本的发布（如有必要）

  • 让核心开发者更轻松地计划工作以确保如期完成目标

总而言之，此举的目的在于让社区有足够的时间在Beta版本中提供反馈，同时让开发者有足够的时间来全面测试RC并为最终版本做准备。采用一年发布一个大版本旨在让整个开发发布流程更具有可预测性。每个版本将获得一年的完整支持和四年的安全更新。

PEP 602的作者是Python 3.8和3.9的发布经理Łukasz Langa，因为 Python 3.8已经发布，所以新的发布周期将从Python 3.9开始采用。

对于 Python采用12个月的发布周期，有开发者表示可以参考PHP的方案，即提供两年的完整支持，并增加第三年的安全修复支持。所以对于Python，我们可能也必须开发一个具有安全修复程序的长期支持方案，因为RHEL或Ubuntu LTS发行版的整个生命周期内都会进行主要版本的Python升级。

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关键词：Python

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