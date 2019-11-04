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10月浏览器市场份额出炉：Chrome占比略有下降但仍占主导

2019-11-4 8:15:25来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘/实习评论：

NetMarketShare最新公布了2019年10月份的浏览器市场份额数据。Chrome相比上个月出现了略微的降幅，但仍一马当先，依旧是近七成用户的浏览器首选。

可以看出，Chrome浏览器在市场占有率上不仅长期保持领先地位，并且以极大优势远远甩开第二名。

10月排名第二的Mozilla Firefox也出现了小幅下降，从两个月前的8.68%下降到目前的8.63%。不过比起与第一名之间的市场份额鸿沟，这样小的变动也无足挂齿。

Internet Explorer仍然是使用次数排名第三的桌面浏览器，尽管除了安全补丁之外，再也没有任何其他更新信息。微软现在鼓励用户改用Microsoft Edge，甚至建议不要再日常使用Internet Explorer。

尽管目前微软大力推销Edge浏览器，但Internet Explorer仍然以6.37%的市场份额略高于Microsoft Edge，后者目前为6.09%。

与此同时，微软正将注意力都放在新版的 Chromium Edge浏览器上，虽然还未推出正式发行版。最新进展是新版 Edge浏览器已获得了更加现代化的新logo。

人们都在猜测新版 Edge可能将在2020年初作为稳定版正式发布。到那个时候的浏览器市场份额会有怎样的变化？持续领先的Chrome又将遭到多大程度的冲击？这些都可以期待一下。

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