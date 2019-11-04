巨人暂时终止重组Playtika，将寻求更适宜收购方式

网易科技讯11月4日消息，巨人网络今日发布关于终止筹划重大资产重组的公告。巨人网络暂时终止重组以色列高科技公司Playtika的方案，因Playtika拟寻求首次海外上市。巨人网络将继续与相关各方协商，寻求更适宜的收购方式。

标的公司Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权，其核心经营性资产为Playtika。关于此次终止筹划的原因，巨人网络表示，鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求境外首次公开发行上市（简称“海外上市”），因标的公司体量较大，为避免触发涉及分拆上市的相关限制性规定，经巨人网络集团股份有限公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

公告指出，巨人网络将继续与相关各方友好协商，寻求更适宜的收购方式。

据悉，鉴于本次重大资产重组的正式方案尚未提交公司董事会、股东大会审议通过，巨人网络已签署的《股份收购框架协议》未具备全部生效条件，终止筹划本次重大资产重组对公司没有实质性影响。

目前，巨人网络经营情况良好，本次终止筹划重大资产重组不会对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。未来，公司还将继续围绕既定的发展战略有序开展各项经营管理工作，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，开拓并积极布局其它互联网领域，在合适的时机与条件下，对人工智能、云计算、物联网及大数据等前瞻性技术进行深入研究，培育基于新技术积累相关的创新型文化产品及业务，并多维度地寻找新技术与公司现有业务的结合点以加大商业化变现能力，提升公司长期竞争优势，更好地回报上市公司全体股东。

今年7月16日，巨人网络公告披露，为加速交易进度、提高交易效率，公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案，将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购。