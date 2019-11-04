苹果下一个新品：一款能定位追踪的小附件

新浪数码讯11月4日上午消息，关于苹果公司在研发追踪器的传闻一直不断，近日一条消息为此传闻再添料：一家俄罗斯媒体报道称，苹果已经从一家专门从事RFID技术的俄罗斯公司手中购买了“AirTag”商标。

《俄罗斯商业咨询》（RBC）报道称，一个名为ISBC的“俄罗斯领先的智能卡和RFID标签制造商”的最近向苹果出售了“AirTag”商标。在ISBC网站上发布的一份声明中，该组织确认已经完成了转让“AirTag”商标的交易，但表示根据保密条款，他们不能披露买方。

▲ISBC在他们网站发布的公告

在九月发布会之前，就有传闻说苹果可能会推出“Apple Tag”追踪器，这种钥匙链大小的产品之前早有，通常内置蓝牙芯片，放在包里或钥匙链上。它们通过蓝牙跟手机相连，并在人们丢失或忘记物品的时候，手机端发出警报。

此前很多传闻认为苹果会结合自己的生态优势做这个产品，而不单纯的做一个廉价的蓝牙连接器。这难免不让人联想到iOS 13中出现的“查找”功能，这个官方的App在iOS 13中有了大幅改进，它不再只利用设备自身联网定位，而是让iPhone能跟其他iPhone通信，并在一定范围内组成一个众包网络，这样即便丢失的手机没网，也能有一定几率找回。

▲据说这东西长这样

另外，还有多个新闻源证实了苹果公司在“AirTags”上正在进行的工作，根据泄漏的消息，它将是一个圆形的小附件。曾在iPhone 11系列上用过的超宽带U1芯片也能帮“AirTags”进行更精确的室内跟踪，这是竞争对手无法比的。

当然，前提条件是要有相当多的iOS 13或macOS Catalina的苹果设备在周围才行。人们猜测，这才是苹果迟迟没有发布追踪器的原因。

目前尚无关于何时发布“AirTags”的消息，但鉴于苹果一直在为每个iOS Beta版本添加新的细节，这个配件有可能在今年很快推出。