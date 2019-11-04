抖音海外版TikTok高管拒绝赴美作证，更严审查将至

抖音海外版TikTok的高管已经拒绝在定于周二举行的美国国会听证会上作证，此举可能会恶化TikTok与美政府的关系。TikTok母公司字节跳动收购美国社交媒体应用Musical.ly的交易已面临美国的国家安全审查。





图注：TikTok

此次听证会由美国共和党参议员乔什·霍利(Josh Hawley)发起，旨在讨论隐私和数据安全关切。截至美国当地时间周日晚间，TikTok不参加此次听证会的决定已经获得了一位知情人士的确认。TikTok尚未置评。霍利发言人不予置评。

近几周，TikTok已经开始强调公司的独立性，并指出美国用户的数据存储在美国。不过，包括美国外国投资委员会(CFIUS)在的美国监管部门对于TikTok的回应并不满意。CFIUS已经对字节跳动在2017年收购Musical.ly的交易展开调查。

另外，参议院民主党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)和共和党参议员汤姆·柯顿(Tom Cotton)已要求美国情报官员对TikTok展开另外一项审查，以确定TikTok是否构成国家安全担忧。

TikTok已成为全球增长最快的社交媒体平台之一，在全球的下载量已超过13亿次，其中美国下载量为1.2亿次。