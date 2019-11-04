2019年11月数据库排行：前三名Oracle、MySQL和微软SQL Server分数暴跌

DB-Engines数据库流行度排行榜11 月更新已发布，排名前二十如下：

▲排名方面，和上个月的保持一致。

与上期数据相比，这期排行榜最大的亮点就是排名前三数据库那引人注目的“红色”分数。红色代表分数下降，Oracle、MySQL和微软的SQL Server分别下降了19.81、16.78和 12.81分。

“三巨头”出现分数下降实属罕见，尤其是SQL Server，上个月它的分数才有所回升，到了这个月又一夜回到了解放前。

至于紧跟三巨头的PostgreSQL和MongoDB则保持着小幅度稳定增加分数的状态，不过和去年的数据相比，两者的增长还是十分明显。

有关其他方面的变动，以及完整排名请查看 https://db-engines.com/en/ranking。

接下来看一下前十名的趋势变化图：

最后看看每种数据库的排名情况。

关系数据库前10名如下：

Key-Value数据库前10名如下：

文档数据库前10名如下：

图数据库前10名如下：

时序数据库前10名如下：

DB-Engines根据受欢迎程度对数据库管理系统进行排名，排名每月更新一次。排名的数据依据5个不同的指标：

Google以及Bing搜索引擎的关键字搜索数量

Google Trends的搜索数量

Indeed网站中的职位搜索量

LinkedIn中提到关键字的个人资料数

Stackoverflow上相关的问题和关注者数量

这份榜单分析旨在为数据库相关从业人员提供一个技术方向的参考，其中涉及到的排名情况并非基于产品的技术先进程度或市场占有率等因素。无论排名先后，选择适合与企业业务需求相比配的技术，才是最重要的。