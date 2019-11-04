默克尔：希望2030年前德国拥有100万电动汽车充电站

11月4日消息，据国外媒体报道，德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)周日在一段视频中表示，到2030年，德国希望建设100万个电动汽车充电站。

默克尔是在总理府官网当天发布的例行视频讲话中作出上述表示的。默克尔即将与德国政界人士、车企负责人、工会代表和行业专家举行战略对话，讨论行业如何加快向电动汽车转型。

默克尔表示，“为此目的，我们希望在2030年之前建立100万个充电点，业界要推进这一努力的成功，这就是我们将要讨论的问题。”截止目前为止，德国只有2万个公共充电点。默克尔表示，即将举行的战略对话将聚焦三大议题。首先是推广新能源汽车使用，其中包括联邦政府和车企共同出资的购车补贴；其次是充电设施建设；最后是如何确保汽车制造商和配件供应商的员工能够通过培训适应行业转型带来的影响。

德国下萨克森州州长斯蒂芬·威尔（Stephan Weil）表示，建设10万个公共充电点的承诺，希望到2021年能够落实到位。下萨克森州位于德国北部，是大众汽车公司总部所在地。

威尔也是大众汽车公司的监事会成员，大众汽车公司正在致力于向电动汽车转型。不过电动汽车能够得到普及，必须要以具有更多的公共充电基础设施为保障。

在总理府举行的第二次会议是关于的问题的第二次会议，以便德国的运输部门能够帮助实现国家的排放目标。

默克尔出席的这次会议，是关于迅速采取行动，以实现国家排放目标话题的第二次会议。

现在的情况是，潜在的电动汽车买家以缺乏充电基础设施为由，不愿意购买电动汽车。

除了以电动汽车代替汽油和柴油驱动的汽车以外，德国政府还将探索开发使用氢燃料电池的汽车，并且由政府和行业共同分担补贴费用，以吸引电动汽车和氢燃料电池汽车的买家。

默克尔表示，政府的目标是保住生产汽车和零部件的工作岗位。不过，越来越明显的事实是，建造电动汽车所需的员工比建造传统汽车的要少。

威尔表示，租房和房地产行业的立法需要简化，以便为建设更多的公共和住宅区域的充电点铺平道路。

他说，“对于德国汽车行业来说，一个极其艰巨的时期即将到来，决策者在这一时期必须要提供积极的帮助。”