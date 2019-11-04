微软Surface Pro 7国行首发上市：十代酷睿，5788元起

IT之家11月4日消息 微软Surface Pro 7二合一平板笔记本电脑今日在中国市场正式上市，第十代酷睿处理器，价格为5788元起：点此购买。

微软Surface Pro 7二合一平板笔记本电脑尺寸为292毫米×201毫米×8.5毫米，重量为775克（i7为790克）；采用亮铂金和典雅黑两种配色，可选配个性化特制版专业键盘盖。

屏幕方面，采用12.3英寸PixelSense显示屏，屏幕比例为3:2，分辨率为2736×1824。续航方面，官方称常规使用最高为10.5小时，一个多小时可充电约80%。

配置方面，微软Surface Pro 7搭载了英特尔最新的10nm 处理器，涵盖i3到i7。作为本次新品最大的亮点，微软Surface Pro 7将原来的mini-DP接口换成了Type-C接口。

本次Surface Pro 7终于添加了USB-C端口，所以本次你可以使用标准的USB-C充电器为新的Surface Pro 7充电，而不必使用微软的Surface Connect充电器，你甚至可以使用某些便携式移动电源为该设备充电。

另外，虽然Surface Pro 7的外观没有多大变化，但是内部硬件升级还是很明显的，其中便配备了最新的WiFi 6，兼容 IEEE 802.11ax，支持蓝牙5.0技术。





摄像方面，前置500万像素，后置800万像素，可以进行1080p高清视频，后置还带有自动对焦功能。此外，具有环境光传感器、加速度计、陀螺仪、磁力计等传感器。

价格方面如下：

第十代酷睿i3+4GB+128GB价格为5788元

第十代酷睿i5+8GB+128GB价格为6988元

第十代酷睿i5+8GB+256GB价格为8988元

第十代酷睿i7+16GB+256GB价格为11888元

第十代酷睿i7+16GB+512GB价格为14888元

• 微软官方商城Surface Pro 7：点此购买。