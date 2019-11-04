罗永浩：从创业者到“老赖”

飞象网讯 11月3日，北京锤子数码科技有限公司及罗永浩被法院限制消费。罗永浩当晚在微博上发表【一个“老赖”CEO的自白】，称自己的创业过程算是相当完整了。

从万众瞩目的创业者，到登上“老赖”名单，罗永浩如今的现状不禁令人唏嘘！

入了“手机”的坑

罗永浩从创业开始就自带聚光灯，这个高二就退学，卖二手书、倒卖走私车，后来加入新东方、创办牛博网、砸冰箱维权、和方舟子互怼，成为当时互联网上最早的“网红”，但自2012年宣布创业做手机以来，有着做“东半球最好手机”野心的罗永浩，被现实一次次打脸。

2013年3月27日，罗永浩发布了基于安卓系统的SmartisanOS。但在发布会现场，该手机操作就BUG频出。

2014年5月20日，锤子手机正式发布，命名为Smartisan T1。但第一款手机就遭遇了产能危机。罗永浩亲自前往手机生产线，用了几个月才解决危机。这直接导致T1销量惨淡，仅卖出25万台。

2015年12月，锤子科技宣布将在当月29日发布T2，然而就在发布会前一周，该款手机的代工厂中天信破产，老板刘超强失联，拖欠员工3个月工资未发。

此后的锤子科技一直在生死线上挣扎，资金流频现危机，2016年差点死掉，2017年出现短暂的「起死回生」，那一年，罗永浩拿到成都市政府基金领投的十亿人民币投资；进军白电市场，推出了空气净化器。但由于核心手机业务依然没有起色，2018年下半年，罗永浩未能再抗住。

去年11月，锤子科技资金荒导致无法支付员工工资。当时有消息表示，锤子科技已经在全公司范围内大量裁员，只留40%工作人员。

去年12月5日，锤子科技子公司锤子数码（锤子科技（北京）股份有限公司100%控股）发生工商变更，罗永浩卸任法定代表人、董事长和经理，转而担任任执行董事。法定代表人由之前的罗永浩变为温洪喜，朱萧木、钱晨等10位董事纷纷退出。