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谷歌将推专门健康搜索：更方便查找可靠医疗信息

2019-11-4 9:50:25来源：网易科技作者：刘春责编：骑士评论：

11月4日消息，据国外媒体报道，谷歌最近成立的健康部门做了大量工作，但它一直没有让外界能深入了解这个部门实际取得的进展。不过，现在情况变了。谷歌健康（Google Health）部门主管大卫·范伯格(David Feinberg)以及消息人士透露了其团队的一些打算：他们围绕着病人和医生的搜索需求做了许多工作。范伯格设想推出一个搜索栏，可以帮助医生像网络搜索一样搜索病历。例如，医生可以通过搜索“87”来找到87岁的病人，而不是使用病人的名字来搜索。

一位内部人士还称，谷歌正在考虑为人们搜索医疗信息提供一种更为直接了当的搜索体验，让人们不必费力地通过常规网络去寻找可靠的医疗信息。

目前还不确定这两个想法离实现有多近，消息人士警告称，还不确定谷歌搜索团队是否会同意推出专门的健康搜索。如果推出专门的健康搜索，谷歌可能不得不放弃其页面上的广告。不过，它们确实表明了谷歌健康部门和范伯格的想法，并暗示了他们对未来的预期。

不管实际上的进展如何，范伯格及其团队可能一直在幕后忙碌。其他消息人士称，他一直在“搭建桥梁”，以改善谷歌和YouTube上与健康相关的搜索，比如淡化宣传反疫苗神话的视频。他的团队可能正为改善你的医疗体验而忙碌——只是现在还不是特别明显。

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关键词：谷歌医疗

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