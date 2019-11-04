百度网盘负责人解释为何推出“单次收费”：一线用户反馈

在移动互联网范畴，百度网盘之于百度可以说是他们触及用户最直接的产品。

它出身于网盘混战时代，后来通过成熟的付费模式脱颖而出，到现在可以说是用户仅有的跨平台网盘服务的选择，但这款产品又从来不乏讨论。

10月23日，百度网盘宣布非网盘会员用户可选择付费使用单次单日下载加速服务。具体收费标准为，0:00-20：00加速五分钟收费1.9元，20:00-24:00加速五分钟收费2.9元，加速24小时收费5.9元。

官方表示上述定价为“限时优惠”，该服务收费标准未来或将有所调整。消息一经发布，引发网友热议，观点褒贬不一，支持者认为花钱买服务天经地义，这样产品才能走下去；意见向左的人认为，不光限速，还要变着法收费。

诸此种种，百度网盘总经理汤利华对话媒体，希望向外界阐释网盘的初衷与理念，并表示外界存在需要消除的误解，还谈到了网盘的未来发展趋势和5G新技术为网盘带来的更多可能。

百度网盘为什么推出“单次收费”？

“最主要的原因还是来自一线用户的反馈”汤利华表示。

她认为，我们在打磨产品的过程中，更多的是思考如何更好的服务用户，像单日单次服务的推出，就是过去两年我们逐渐收到越来越多的用户的反馈，包括一些专家的建议，网盘的商业模式一直被大家所关注。

那具体到“闲时”、“忙时”、“5分钟”这样的设定，又是基于怎样的考量呢？百度网盘产品架构师吴天昊谈到，网盘的商业模式，一般分为空间付费和会员付费两种，百度网盘是会员付费，值得注意的是这里面包括20多种特权。

“对于高频用户来说，买会员肯定更划算，那对于低频用户而言，以前可能下载一次你就得花30块钱买会员，现在只需要五块钱，甚至一块九就可以满足需求，这是更多元的选择。”

吴天昊还解释道，“5分钟”设计的原因是因为大部分用户的文件可以在这个时间内完成，而闲时和忙时和带宽成本逻辑有关，在忙时的时候带宽成本更高。

新的付费模式推出之后，用户“用脚投票”的反应如何，汤利华表示，大家可能认为5分钟收费太贵了，但其实基于真实的购买数据，5分钟的单次会员是购买最多的。“这就说明我们的产品设计确实是基于用户需求来设计的。”

当然，收费模式也有网盘成本的因素，据介绍，在运营的过程中，包括传输、调度、存储等环节都是技术挑战和成本压力，“只要数据在增加，成本都在增加，而且网盘传输就像上高速，你需要缴高速费，遇到拥堵还需要切换最佳调度。”

网盘服务的移动化发展趋势

网盘服务经过几年的发展已经日趋成熟，成为必不可少的必备工具。

据汤利华介绍，现在网盘的发展正在经历三大趋势变化，首先是移动化，除了一些办公场景，用户更多的活跃在移动端，而且，这里的移动化不仅仅特指手机，还有一些延展的终端设备，网盘的能力或许在音箱上、智能电视上，大家可以随时随地的上传他的数据到云端，或者获取数据在他的终端设备上呈现。

其次，百度网盘团队发现用户既然把数据放在网盘上，很大程度上不想再下载下来，而是直接操作和加工处理。基于这些需求，我们就在考虑视频播放器是不是应该提供；倍速要慢速一点或快一点；像音频播放器一样，最好来一个播单；所以，这需要我们后续数据消费的服务能力要跟上。

第三，他们在思考网盘的行业定位，要寻求更多的合作伙伴，以生态的视角看扮演怎样的角色，我们最近谈到其实网盘在5G时代会是一个操作系统，提供底层的技术服务能力，那在这个系统之上，需要什么应用和服务，这就要联合更多合作伙伴，比如现在已经接入了第三方文档类的服务。

5G+网盘会碰撞出怎样的火花？

5G已经从概念到落地迈出了一大步,运营商商用套餐的推出也昭示着更大规模用户即将到来。

而网盘可以说是和5G强相关的产品，汤利华表示看好5G发展趋势，会做好准备，但也认为真正的服务落地还需要一些时间。

“百度其实是5G的参与者，一起去推动整个中国在5G的基础设施能力的建设。从应用层面上来看，它在应用层面上还会有一个演进的过程，我们会持续保持关注。另一方面在新的基础设施的能力上面，其实现在还不足够完善，并不是速度马上起来了，其实不是那么均衡，而且未来人的需求、行为模式会怎么变，会有什么样新的服务需要提供，现在还不能准确预判，我们会持续关注和探索。”

对于百度网盘的直接影响，吴天昊补充到，5G来了智能设备会普及，新的设备会产生新的数据，比如AR、VR设备会流行起来，现在视频一个小时可能1G、2G，以后VR视频可能1分钟就几个G，他也需要存储、在线消费和使用，这是网盘的机会和挑战。

网盘和个人云服务的未来

未来数字资产会变得越来越重要，如影随形，是每个人最重要的人生印记。

现在，几乎每家互联网企业都涉及到云业务之中，有更多面对企业用户的上云服务，也有网盘或手机厂商等推出的个人云服务，前景广阔。

汤利华认为，不仅仅是手机厂商，大家都在做，原来可能是做了一个本地服务，后来发现带来的时延、计算能力、传输能力问题，很多能力融合之后，服务天然可能就长在云上，这个时候各个服务提供商可能都需要具备云的能力。

“像手机厂商是因为他的设备终端要跟云联通，服务体验会更好，另外阿里、腾讯的云服务能力也在不断增强，就是每一家切入的点的不同，我相信未来智能设备厂商一定要提供云服务能力，他们可能自建也可能跟网盘合作。”每家公司有自己的战略选择，云端服务能力未来是标配，汤利华表示。