手机云游戏：5G为阿里、腾讯开辟的新战场

凤凰网科技讯北京时间11月4日消息，11月1日，中国三大运营商的5G套餐已经上线。在全球最大电子游戏市场中国，5G的快速部署不仅会造就世界上最大的云游戏市场，而且还会为国内巨头阿里巴巴集团和腾讯控股公司的竞争开辟一个新战场。

中国移动、中国联通以及中国电信已经公布了5G套餐，最低128元起。5G服务已经有了，硬件上也不能落下。华为5G手机Mate 30、小米9 Pro已经上市，OPPO则宣布要将在12月发布首款高通双模5G手机。

5G挖掘中国云游戏市场潜力

云技术使得集成复杂图形、故事情节的电子游戏能够在手机等相对低性能的设备上以流媒体方式呈现和玩转。这种技术需要5G网络所承诺的快速传输速度。

全球移动通信系统协会(GSMA)预计，到2025年时，中国的5G移动用户将达到6亿。和美国、日本的玩家主要在PC、电视机以及游戏主机上玩云游戏不同的是，中国的大多数云游戏很可能将依托于手机。

“我们相信，随着5G和新的云服务商业模式使得移动玩家能够玩云游戏，中国将在2023年成为全球最大的云游戏市场。”市场研究公司Niko Partners分析师丹尼尔·阿马德(Daniel Ahmad)表示。Niko预计，届时中国云游戏市场的收入每年将超过11亿美元。

Niko称，虽然去年中国的电子游戏支出达到330亿美元，但是从云游戏中获利并非易事。兴业证券(Industrial Securities)预计，企业通过互联网提供云游戏每小时至多高达5元(约合0.7美元)，而中国玩家去年的每小时平均支出为2.2元。

腾讯、阿里各自的优劣势

美国的云游戏服务将依靠订阅创收，但是中国玩家则习惯了免费下载游戏。“国内的云游戏商业模式将不会采用国外的订阅模式。”腾讯云游戏解决方案部门主管杨宇表示。

杨宇称，腾讯将依靠其他收入来源，例如游戏内广告，向游戏设计商销售数据以便让他们能够根据玩家的反应不断调整他们的游戏。Niko称，在短期内，游戏下载将主导中国游戏市场，云游戏收入到2023年时在中国游戏市场的收入占比不到3%。

▲中国网游市场呈指数级增长

作为中国最大游戏公司，腾讯云游戏客户端WeGame在经过今年年初的测试后于8月份上线，能够让手机用户通过WeGame即时玩转多款游戏，无需下载。中国第二大游戏公司网易在今年稍早时候与华为达成合作，推出了一项云游戏。电商巨头阿里虽然目前为止在游戏领域鲜有成功，但在去年与英特尔合作推出了一项类似服务。

分析师称，尽管腾讯在游戏开发上遥遥领先阿里，但是目前在云计算服务上落后于阿里。“两大云游戏开发巨头都有各自的短板，”太平洋证券在报告中指出，“腾讯的问题在于云计算服务开发上，阿里的问题则在于吸引优质游戏入驻它的云平台。”

尽管游戏行业高管辩称，中国玩家愿意在画质更好、故事情节更复杂的游戏上花更多钱，但是分析师警告称，运营云游戏服务的成本可能意味着这些公司在一开始会遭遇亏损。

国外巨头的云游戏布局

知名市场研究公司Gartner在7月份发布的云计算市场统计报告显示，去年，亚马逊是全球最大云计算服务提供商，市场份额达到47.8%。微软位居第二，市场份额为15.5%；阿里排在第三，份额为7.7%；谷歌第四，份额为4.0%。

▲谷歌游戏服务Stadia服务器硬件

谷歌在今年3月份发布了新的流媒体游戏服务Stadia，拟撼动由索尼和微软主导的规模达1400亿美元的游戏产业。Stadia允许玩家在不需要购买昂贵的游戏主机和计算机的情况下玩转高端游戏。谷歌称，这是一个面向所有人的游戏平台。

谷歌称，只要在有网络的地方，无论是手机、平板还是电脑，能使用谷歌的Chrome浏览器，就能在即时即玩任何游戏，游戏不需要下载也不需要升级；即点即玩：在观看YouTube网站的游戏视频时，只需要点击加入游戏就可以立刻进入游戏。

有了云计算服务作依托，亚马逊也在加快进军云游戏市场。今年1月就有报道称，亚马逊正在开发一项云游戏服务，最早可能在2020年推出，这项服务将为几乎任何拥有智能手机或流媒体设备的人带来顶级游戏。招聘公告显示，亚马逊正在招募至少两位工程师，专门在西雅图和加州从事“云游戏”开发。亚马逊已经与游戏发行商联系，考虑将他们的内容带入流媒体服务。