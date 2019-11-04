美运营商Viaero坚决反对替换华为设备，申请测试其2.5GHz频段设备

Viaero是一家美国无线网络运营商，业务覆盖美国内布拉斯加州、科罗拉多州和堪萨斯州的农村地区。该公司正在申请美国联邦通信委员会(FCC)的许可，测试华为在2.5GHz频段的设备。

虽然这种要求相对来说比较常见，但该公司使用中国华为设备的计划却不常见。在一场有争议的美中贸易战中，美国官员正努力阻止华为进入美国市场，华为正处于一场国际地缘政治风暴的中心。

在围绕华为的最新进展中，美国联邦通信委员会(FCC)上周提议，向包括Viaero在内的运营商支付费用，让他们将华为现有设备从自己的网络中剥离出来，代之以来自“可信”供应商的设备。

目前还不清楚Viaero计划在新测试中使用的华为设备是何时获得的。

Viaero似乎对讨论这些问题毫无兴趣。该公司没有回应Light Reading多次提出的采访要求，包括有关其最新一次使用华为设备的要求。

不过，该公司在去年提交给FCC的一份文件中说，华为为其网络提供了约80%的设备。Viaero首席执行官Frank DiRico写道:“Viaero选择华为是因为它是最具成本效益的选择、最可靠的产品和(提供的)优质客户服务。”“在与华为签约之前，Viaero与一家更昂贵的供应商合作，这家供应商的产品从未在我们的市场上成功部署。华为的服务要好得多，因此网络性能更好，停机时间更少。”

重要的是，DiRico认为，在其网络中替换华为设备的任何努力都将严重破坏Viaero向其11万客户提供服务的能力。

DiRico写道:“我们估计更换设备的购买价格将超过3亿美元，其中约7500万美元用于更换核心设备，另外还有6000万美元的安装成本。”在安装新设备的过程中，Viaero将不得不放弃几家全国性运营商高达5000万美元的漫游费。Viaero还将不得不寻找新的服务提供商，初步估计比我们目前每年多支付约400万美元。总的来说,该规则将导致4.1亿美元的直接,“拆开,替换”的成本,和每年400万美元的额外服务费用,不考虑任何可能的高成本材料,从安装劣质设备升级和失去的时间和减少响应客户服务的其他设备制造商。”

DiRico早在去年就指出，Viaero已经因为FCC针对华为和其他中国设备供应商的行动而受到影响。“美国联邦通信委员会(FCC)拟议的规则(阻止购买华为设备)带来的不确定性，以及其他可能限制使用华为和中兴设备和服务的限制，……这迫使Viaero减少了在网络容量升级和扩张方面的资本投资，”他写道。

Viaero并非个例。华为是美国众多规模较小的无线网络提供商之一，它们已承认从华为购买了设备。联合电信、SI无线、James Valley电信(JVT)、NE Colorado Cellular、联合电话协会、Nemont电话合作社和联合电话公司也承认这样做。事实上，农村无线协会(Rural Wireless Association)去年底估计，其会员中有25%使用中国供应商的设备。

就其本身而言，FCC计划在下个月对一项提案进行投票，该提案不仅会阻止某些美国电信公司将来使用中国供应商华为和中兴的设备，而且还将向Viaero这样的公司付款，以更换其现有的网络设备。由华为和中兴通讯与其他政府信任的供应商提供的设备。

至于Viaero的最新举措，该公司正在请求美国联邦通信委员会(FCC)批准其测试使用华为广播天线和家庭接收器的固定无线LTE服务。根据BroadbandNow的数据，Viaero为约44.2万人提供农村地区的移动电话服务以及固定无线互联网服务。

“申请人寻求…授权在2.5GHz频段进行测试，以确定该频段的传播特性和实际操作吞吐量，”该公司在给FCC的请求中写道。

考虑到美国联邦通信委员会(FCC)投票决定将2.5GHz频段的固定无线频段主要用于农村地区的商业运营，该公司希望在这种频段上进行测试是合理的。农村地区的互联网提供商正越来越多地转向固定无线技术，因为它们的部署成本比有线网络低得多。