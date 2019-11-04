美政府国会喊打喊杀，科技巨头业绩却仍坚挺

11月4日消息，据外媒报道，在经历了一年的艰难期之后，全球最大几家科技公司发布的最新业绩表明，它们正在渡过难关，继续吸纳现金，并投资于未来增长因素，因为消费者对它们产品和服务的需求几乎没有显示出疲软迹象。

以下是翻译内容：

亚马逊、苹果、微软、Alphabet以及Facebook的业绩都显示，第三季度营收增长超出了分析师预期。其中，Facebook是今年受诟病最多的科技公司之一，但它在世界各地新增了3600万日活跃用户，并实现了一年多以来最大幅度的营收增长。

由于担心最新款iPhone表现不佳，苹果手机销量在8月份略有下滑，但最终销量依然超出分析师预期，消费者对其可穿戴设备和服务业务的兴趣也在激增。

Alphabet、亚马逊和苹果的利润都出现了下滑，但它们都在研发和豪赌上投入巨资，比如谷歌投资于云计算，它正在努力追赶亚马逊和微软；而亚马逊也在努力扩大更快的当日达递送服务范围。

这些业绩掩盖了科技行业面临的几个挑战。美国联邦、各州以及国会对大型科技公司进行了十几项调查，包括呼吁拆分某些科技巨头，并实施严格监管迫使许多公司改变经营方式等。

紧张的国际贸易关系可能会增加从iPhone到笔记本电脑等所有产品的成本，并影响英特尔等出口产品业务。不过，投资者并没有表现出太多的担忧。苹果和微软的股价创下历史新高，Facebook今年的涨幅是标准普尔500指数的两倍多。

然而，这期间也出现了不稳定迹象。最大的影响出现在6月，当时有消息称，美国联邦贸易委员会(FTC)和司法部正准备对Facebook和谷歌展开反垄断调查。这使得谷歌市值缩水520亿美元，Facebook市值缩水410亿美元。

而且，随着总统候选人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)在民主党选民中获得更多支持，反垄断行动的威胁也在不断增加。沃伦始终在呼吁分拆某些大型科技公司。

Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)上个月在美国国会受到尖锐质询，包括该公司不核查政治广告、2020年大选期间选举干预的问题继续存在，以及对该公司在员工多样性方面的记录等。

扎克伯格在财报电话会议上表示，“我预计今年将是非常艰难的一年”，因为在总统选举期间，对该公司在政治议程中所发挥作用的批评会继续膨胀。

国际贸易关系紧张将导致苹果产品的价格更高，这对其影响尤为明显，因为它在中国制造和销售许多手机。但苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在与分析师举行的财报电话会议上表示，中国的需求正在改善，他对未来持乐观态度。

苹果公司第四财季的总销售额增长了2%，该公司预计假日购物季的收入会有更多增长。尽管如此，这些业绩(包括iPhone收入下降9%)更多地是对苹果转向服务业务和向iPhone用户销售配件扩大销售战略的认可，而不是对其主要产品恢复增长的认可。

亚马逊第三季度业绩距分析师预期相差甚多，其报告的利润同比下降26%，原因是在某些地方试图将送货时间缩短到一天的巨额支出。该公司股价盘后下跌9%，但到第二天早上开盘时，跌幅仅为4%。

大多数分析师仍对亚马逊股票持乐观态度，有几位分析师建议“买入”该股，他们认为这笔投资对亚马逊未来至关重要。他们列举了广告等亮点，广告正迅速成为亚马逊继电子商务和云计算服务之后的第三大收入支柱。一周后，亚马逊股价基本上回到了原来的水平。

彭博产业科技分析师基滕德拉·瓦拉尔(Jitendra Waral)表示：“整个图景表明，短期痛苦换来了明显的长期收益。”

微软在本季度两次得分，第一财季利润和营收都以两位数的速度增长，超过了分析师的预期。仅仅几天后，微软意外地赢得了五角大楼价值100亿美元的云计算服务合同，击败了原以为胜券在握的亚马逊。

这家软件巨头始终在其Azure云业务上进行重大投资，并将其Office软件转移到云端，这些努力正取得成效。尽管纯云收入增长在第三季度有所放缓，但利润率正在改善，获得国防部合同将为其获得其他政府合同打开“闸门”。

在利润下降23%后，华尔街甚至拒绝对Alphabet过于苛刻，但其业绩依然远远低于分析师的预期。不过，Alphabet销售额超过了预期，增长了22%。这让分析师们欢呼雀跃，他们称赞该公司的“稳定性”，因为其今年上半年收入增长出现了剧烈波动。

芯片制造商英特尔给出了乐观的营收和利润预期，而规模较小的竞争对手AMD也报告了喜人的业绩。英特尔表示，贸易紧张局势并未重创需求，其首席财务官乔治·戴维斯(George Davis)表示：“相对于预期而言，中国的表现较为乐观。”

不过，许多分析师担心，今年下半年订单增加可能是由于12月份关税生效之前的额外采购所推动，这将使已经是电脑中最昂贵组件的芯片变得更加昂贵。

Synovus Trust Company分析师丹尼尔·摩根(Daniel Morgan)在谈到整个科技行业时表示：“尽管存在许多不利因素，但大型科技公司的表现都非常好。”