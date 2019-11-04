黄埔一号卫星载荷发射成功：将开展在轨实验验证工作

由广东省大湾区集成电路与系统应用研究院（以下简称：大湾区研究院）、上海利正卫星应用技术有限公司联合研制的“黄埔一号”先导技术验证载荷，搭载长征四号乙运载火箭在太原卫星发射中心成功发射，开展系列在轨实验验证工作。

长征四号乙运载火箭一飞冲天（陆兴摄）

“黄埔一号”卫星载荷是粤港澳大湾区首个天基信息服务系统——“大湾智通”商业低轨星座的首发实验载荷，主要是验证综合化载荷的导航增强功能在地面系统的支持下，完成对地面导航用户的信息、信号一体化增强，提升地面导航终端的定位精度及收敛速度。

黄埔一号

“大湾智通”星座是由广州高新区（黄埔区）大力支持和推动建设的天基信息服务系统，规划由90颗低轨小卫星组成。近年来，随着低轨商业卫星星座的兴起，基于低轨小卫星星座提供的通信和信息服务成为国内外研究热点。我国通信与信息系统专家、中国工程院院士、大湾区集成电路与系统应用研究院特聘专家、中科航宇（广州）科技有限公司首席科学家陈鲸表示，比起中高轨卫星，近距离的低轨卫星，特别是具有综合化服务能力的低轨卫星，更有潜力为全球各类用户提供更广泛、更多样化的数据服务。

“黄埔一号”卫星载荷和“大湾智通”星座是对标《粤港澳大湾区发展规划纲要》打造具有全球影响力的国际科技创新中心战略定位，落实广州高新区（黄埔区）实施“湾区+创新”战略工程的发展策略，充分发挥粤港澳大湾区科技和产业优势，积极吸引和对接全球创新资源，围绕智能+时代“数据在线”的鲜明特征，形成“天基、实时、全域、系统+芯片、算法、模块、应用”的产业发展模式。

据悉，大湾区研究院是中国科学院集成电路创新研究院（筹）与广东省共建的高水平研究机构，于2019年8月成立。大湾区研究院充分整合广东省乃至大湾区集成电路产业创新资源，实施“平台+产品+基地”三位一体、多方面集约配套的整体战略布局，开展面向新能源汽车、商业航天等领域高端核心芯片、微系统模块和系统级应用的关键技术研发，致力于打造世界一流的集成电路产业技术创新研究院。