2019年罗永浩太难了：电子烟被监管，被列为“老赖”，还要“卖艺”还债

2019年的罗永浩真的是“我太难了”，11月1日罗永浩在微博上刚转发了小野电子烟即将发售的新品信息，随后国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布的通告中明确要求关闭电子烟在互联网销售的网站和客户端。

11月3日下午，据丹阳市人民法院限制消费令，北京锤子数码科技有限公司及罗永浩被限制消费。这相当于罗永浩被列入了失信人名单，即“老赖”。

罗永浩成为老赖

中国执行信息公开网显示，丹阳市人民法院于2019年09月04日立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司申请执行买卖合同纠纷一案，因北京锤子数码科技有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，丹阳市人民法院对北京锤子数码科技有限公司采取限制消费措施，限制北京锤子数码科技有限公司及单位（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）罗永浩不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：

（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

“卖艺“还债罗永浩

11月3日晚间，罗永浩在微博发布长文《一个“老赖”CEO的自白》，回应被执行限制消费令一事。他在微博还写道：“虽然过去的10个月一直在跟时间赛跑，而且跑的其实挺好，但还是上了法院的限制消费令名单，即所谓的“老赖”名单，我的创业过程算是相当完整了。”

长文中，罗永浩称，自2018年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了约6亿的债务，罗永浩则欠了个人无限责任担保的1个多亿。而在过去的10个月中，锤子科技已经还掉了3亿债务。

他表示，理解债权方在这期间的债务追讨，而在这期间他质押股权及变更法人的行为是为了还债过程中继续经营的需要。自称会像马克吐温，史玉柱一样“卖艺“还债。

罗永浩还表示，“给大家添麻烦了，真是对不起”。但是无论如何，锤子科技还是会继续做下去。