智能驾驶不够强悍？ 上汽集团表示5G汽车明年就来

随着三大运营商相继推出5G套餐，超高速率互联的时代似乎已经来到了面前，不过5G带来的并非是简单的“下载速度变快”而已。在高速数据传输下，智能设备与场景网络的智能互通开始变得可行，比如汽车的自动驾驶以及智能驾驶技术都将与场景数据进行更为缜密的联动，以此表现出更安全也更高效的驾乘体验。

最近上汽集团就表示，他们目前已经开始了对于5G汽车的研发，并且最快明年4月份就会推出可上路的量产版5G智能网联汽车。实际上早在4月份的“汽车创行者大会”上，上汽集团就已经开始了与中国移动以及在5G领域相当活跃的华为在智能出行领域的合作，并且在上海本地打造了测试场地用于数据收集以及智能驾驶经验积累。

而之前上汽发布的Marvel X，实际上就已经具备了相当的智能化设计，比如拥有全速段智能巡航功能以及自动跟车、自动泊车等实用技能的AI PILOT智能驾驶辅助系统，以及12个超声波雷达、3个毫米波雷达加上6个高清摄像头组成的硬件级环境感知组合，从而能够更精准的识别道路环境和路况信息，从而帮助我们实现更为稳定的智能驾驶体验。而在5G网络加持下，这些技能在实战方面的体验都将得到进一步的提升。

在5G的帮助下，汽车将不再单一的被局限于“载具”属性，通过与智能场景设备间的高速数据互联，再加上智能化后汽车本体强悍的数据处理能力以及云端数据处理协作，这些传统的交通工具将会具备比老司机还要敏锐的环境感知和应急反应技能，以此确保足够的安全性。同时在流畅的网络环境下，5G汽车的网络以及多媒体娱乐功能也将被进一步放大。所以不难想象，智能汽车将会成为继手机之后成为第二个彻底改变我们智能生活的硬件产品，特别是在智能驾驶的帮助下城市智能出行将会更加有序且安全，所以你还会觉得5G和智能驾驶离我们还很远吗？