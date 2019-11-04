纽约时报：特朗普上任至今已发推文1万多条，其中2千多都在夸自己

IT之家11月4日消息 纽约时报报道称，唐纳德·J·特朗普（Donald J.Trump）利用社交媒体Twitter作为自己的“发声媒介”，在发布政策的同时，还能回击反对者/批评者或自我表扬。“他发Twitter就像我们吃饭一样，是必须的事情”，特朗普的白宫顾问凯莉安妮·康韦(Kellyanne Conway)说说道。

纽约时报对特朗普的发Twitter行为进行了分析，包括研究他关注的账户、发文时间以及采访了数十名被他的推文所吸引的政府官员、议员、Twitter高管和普通美国人。

经过分析，纽约时报得出的结论显示，特朗普自上任以来发的10000多条推文中，超过一半都是在攻击他人或事，攻击对象覆盖范围极广——上到政府官员、机构下到大型科技公司高管、运动员等等，几乎无所不及；特朗普的10000多条推文中还有2000多条是在表扬自己。

另外，特朗普喜欢清晨在白宫发推文，近半数推文是在美东时间早上6点至10点之间发出，当时很可能没有顾问在场。报道中还表示，民众之所以很少见特朗普在公共场合发推文，是因为他不喜欢被人看见自己带老花镜的样子；另外，特朗普还会要求白宫社交媒体总监丹·斯卡维诺（Dan Scavino）发推文。有时，斯卡维诺会以超大字体打印出建议的推文，以供特朗普确认签字。