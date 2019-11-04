2019第三季度全球智能手机出货量逆势增长

研究公司Canalys和Strategy Analytics称，2019年第三季度，全球智能手机出货量逆转两年来的颓势，首次实现增长。根据Canalys的数据，全球智能手机出货量同比增长1%，而Strategy Analytics则将增长率设定为2%。就总出货量而言，智能手机制造商的出货量达到了3.524亿部（Canalys，Strategy Analytics的数据为3.66亿）。三星、华为和苹果在这两家研究公司的报告中占据前三名，紧随其后的是小米和Oppo。

“全球智能手机出货量年增长达到2%，从2018年第三季度的3.598亿部增长到2019年第三季度的3.663亿部，”Strategy Analytics主管Woody Oh在一份声明中表示。“全球智能手机市场自2017年第三季度以来实现首次增长。全球对智能手机的需求正在复苏，原因是供应商之间的激烈价格竞争以及大屏幕和5G连接等新创新。”

根据Strategy Analytics，三星上季度出货量为7820万部智能手机，占据21.3%的市场份额，紧随其后的是华为6670万部，占18.2%，苹果出货量为4560万部，占12.4%。小米和Oppo在2019年第三季度的智能手机出货量分别为3230万部和2940万部。除三星和华为之外，所有其他主要智能手机制造商的智能手机出货量同比下降，对应的市场份额也是如此。

而Canalys表示，三星在上季度共出货7890万台。紧随其后的是华为6680万台，苹果4350万台。小米的出货量为3250万台，Oppo的出货量为3200万台。

除2016年第一季度外，全球智能手机出货量在2009年至2017年第三季度同比持续增长。然而，自2017年第四季度以来，智能手机出货量一直在下降。因此，对至少一些智能手机制造商来说，2019年第三季度是一个好兆头。