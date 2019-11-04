华为将在东南亚国家推出5G基础设施计划

周日，在曼谷举行的商业与投资峰会上，中国的华为表示，他们已经准备好帮助东南亚地区建设5G基础设施。

今年2月初，东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian，简称东盟)峰会东道主泰国与华为合作，将5G网络交付给5G试验平台，尽管美国在这方面存在障碍警告禁止华为参与其盟友的下一代网络建设。

华为已与马来西亚用户数量排名第二的移动网络运营商Maxis签署协议，将推出5G服务。据路透社报道，华为还与Axiata Group Bhd旗下的Celcom达成了初步的5G协议。

马来西亚通信和多媒体部长戈宾德·辛格·迪奥(Gobind Singh Deo)表示，“希望马来西亚对5G的早期承诺，即迅速部署5G试验台和全国性的示范项目，将使该国成为世界上采用5G的领导者之一。”

与此同时，另一个成员国菲律宾的环球电信(Globe Telecom)表示，愿意在今年夏天与华为合作，称将推出东南亚首个使用华为技术的5G宽带服务。

尽管面临来自美国的巨大压力在美国，华为仍然保持着良好的经营业绩，第三季度收入同比增长24%。

华为副总裁Edward Zhou在峰会上表示:“我们愿意帮助东南亚国家联盟开展第四次工业革命，我们在这里是为了支持5G的发展。”

据法新社报道，泰国和菲律宾无视网络安全警告，急于与中国设备厂商承诺的超高速5G网络，以提高自己在商业、基础设施和交通领域的竞争力。

华为在泰国提供的5G网络平台包括在试验场使用的5G基站、接入网、用例产品等5G相关设备，总投资500万美元。

华为在这个地区也有竞争对手。世界科技巨头诺基亚就是其中之一。这家芬兰公司去年与德国的汉堡港合作，在红绿灯管理、移动传感器和虚拟现实数据处理方面测试了这项技术。诺基亚马来西亚业务主管Siva Shanmugam对路透表示，诺基亚希望在马来西亚的经验基础上进一步发展。

Shanmugam表示，诺基亚还在与包括U Mobile在内的三家马来西亚电信客户合作，进行5G现场试验。

在5G竞赛中，越南选择了一条不同的道路。根据《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)的早期报告，越南越特尔(Viettel)军工和电信集团计划今年启动5G试点网络，并计划开发自己的基站。

越南信息通信部长阮文雄(Nguyen Manh Hung)表示:“我们以前依赖进口，但现在我们希望开发国产的5G技术。”