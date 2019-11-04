淘宝调整生活服务规范：回收手机注册资金不少于500万

IT之家11月4日消息 据亿邦动力网报道，今日，淘宝网拟调整《淘宝网生活服务行业管理规范》，主要变更内容新增了“数码回收、电脑回收、奢侈品回收、大家电回收”四个类目的准入、清退、再准入门槛要求、商品发布要求、服务要求。

据悉，规则要求，准入门槛须为企业店铺，且不含个体工商户店铺。卖家回收手机、数码、电脑、大家电、奢饰品均须注册资金大于等于500万元。其中，手机回收、数码回收、电脑回收、大家电回收，公司注册年限两年以上，公司或者控股子公司具备回收资质。奢饰品回收，公司注册时间年限1年以上且经营范围、注册资金、法人的变更时间年限1年以上，公司或者控股子公司经营范围具备奢侈品箱包、腕表、饰品。

其中，手机回收需最近一年全网回收或者销售二手手机超过3000万元；数码回收需最近一年全网回收或者销售二手数码产品超过1000万元；电脑回收需最近一年全网回收或者销售二手电脑超过2000万元；大家电回收只需最近一年服务订单金额超过1000万元。

此外，准入的指标要求表示，卖家须缴纳保证金10万元。

同时，卖家发布这四个类目商品时，当买家拍下大家电服务前卖家须告知拍下服务商品链接付款，大家电服务期间产生的费用均由卖家承担。收到大家电回收服务订单后，卖家需按照订单约定时间上门完成检测。检测后无需议价或价格协商一致，须在收货后点击发货并通过支付宝打款；检测后若需议价，价格协商不一致的经双方确认后现场取消订单，双方另有约定的，从其约定。