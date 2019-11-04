小米再度投资芯片企业

IT之家11月4日消息 天眼查数据显示，安凯微电子的运营主体安凯（广州）微电子技术有限公司发生股东变更，新增股东为湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、珠海千行高科创业投资基金合伙企业（有限合伙）及芯谋市场信息咨询（上海）有限公司。其中湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）和珠海千行高科创业投资基金合伙企业（有限合伙）的持股比例分别为4.33%和1.19%。

公开资料显示，长江小米产业基金成立于2017年，目标规模120.00亿元人民币，由小米科技有限责任公司、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立，基金将用于支持小米及小米生态链企业的业务拓展。

天眼查数据显示，安凯（广州）微电子技术有限公司成立于2001年4月，法定代表人为创始人NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）。公司大股东为安凯技术公司，持股比例为31.69%。此外，由广州市财政局全资控股的广州科技金融创新投资控股有限公司，持股比例为3.64%。

据公司官网介绍，安凯微电子成立于2000年，总部位于中国广州，是一家为物联网智能硬件提供核心芯片的芯片设计企业（Fabless IC Design House）。目前主要产品包括物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片，广泛应用在视频监控、蓝牙音频（音箱、耳机等）、指纹/人脸识别产品（锁、门禁等）、智能家居、教育电子等领域的终端产品中。

据第一财经报道，8月26日，小米集团董事长兼首席执行官雷军称，在过去两年里，小米投资了12家智能制造和半导体芯片产业，在过去的两个月已经有3家在科创板上市。