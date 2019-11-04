张子枫亮相小米CC9 Pro全新预热视频：更多新品值得期待

IT之家11月4日消息 小米手机官方将于明天下午正式发布包括小米CC9 Pro在内的一众新品，官微也于今天再度释出一条全新的预热视频，其中小米CC9 Pro的形象代言人张子枫也出镜一同为发布会预热。

小米官方表示，明天的发布会不但有一亿像素带来的震撼体验，还有更多新品值得期待。

配置方面，小米CC9 Pro采用6.47英寸2340×1080分辨率OLED水滴曲面屏幕设计，支持边框炫彩呼吸灯，采用最新的超薄屏下指纹识别方案，搭载骁龙730G处理器。支持多功能NFC及红外遥控功能。

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄：超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头，此外还搭载了两个光学防抖系统，每个光学防抖模组都拥有四轴马达，能够有效过滤手持拍摄中的抖动；支持全新「14bit超级夜景」，基于RAW域的无损高精算法，带来“夜神级”拍照体验；前置方面，该机前置摄像头为3200万像素。

其他方面，小米CC9 Pro配备6GB/8GB/12GB RAM内存以及64GB/128GB/256GB手机存储空间；内置5260mAh条形快充电池，配备30W极速闪充，65分钟可充满电。

小米CC9 Pro手机将于11月5日下午2点正式发布，IT之家也会带来现场详细报道，敬请期待。