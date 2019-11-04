双11价格战PK，阿里云、腾讯云、百度云、华为云与金山云谁性价比高？

11月1日，双11开启。之前处于预热阶段的各家云服务器，基本都放出了双11的活动价格。这些活动基本是面向新用户，部分是有条件的面向老用户。但如果是作为入门级服务器来说，配置基本够用。因为国内服务器的带宽成本较高，目前云服务器入门级1M带宽基本是限速不限量，可以满足入门级使用。
但这么多家云服务器品牌，各家活动力度如何，哪一家最划算？我们做了一个表格梳理如下：
|配置
|云服务器
|价格
|购买链接
1核2G
1M带宽
阿里云
86元/年
229元/3年
|腾讯云
88元/年
268元/3年
|百度云
|85元/年
|华为云
|81元/年
|金山云
|81元/年
|配置
|云服务器
|价格
|购买链接
|2核4G
阿里云
3M带宽799元/3年
|腾讯云
5M带宽998元/3年
|百度云
1M带宽272元/年
2M带宽382元/年
|华为云
|1M带宽388.22元/年
|配置
|云服务器
|价格
|购买链接
|2核8G
阿里云
5M带宽1399元/3年
|腾讯云
|5M带宽1288元/3年
除此之外，还有一个性价比较高的入门级云服务器推荐：
百度云1核1G1M带宽，60元/年，地址：https://t.cn/Ai1F64X1
阿里云老用户活动链接：https://t.cn/Ai1PWzTX（可复制到浏览器打开）
百科：云服务器可以网站开发、程序调试、小程序、远程下载、挂机等。