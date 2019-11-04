特斯拉高速驾驶突然遭遇一只狼：Autopilot紧急避险

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月4日消息 据微博汽车博主@Benchmarker今天分享了一个视频，称一位 @特斯拉 车主在晚上9点多高速行驶途中，突然一只丛林狼窜入车道内，特斯拉的Autopilot帮其紧急避险。
该博主称，据车主本人描述，车主和丛林狼进行了短暂眼神交流，双方都愣住了。
Autopilot在最后关头做出了紧急右转并打回原车道的“麋鹿测试”操作，堪比一流赛车手，拯救了一条小生命，也为驾乘人员减少了不必要的麻烦。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有