特斯拉高速驾驶突然遭遇一只狼：Autopilot紧急避险

IT之家11月4日消息 据微博汽车博主@Benchmarker今天分享了一个视频，称一位 @特斯拉 车主在晚上9点多高速行驶途中，突然一只丛林狼窜入车道内，特斯拉的Autopilot帮其紧急避险。

该博主称，据车主本人描述，车主和丛林狼进行了短暂眼神交流，双方都愣住了。

Autopilot在最后关头做出了紧急右转并打回原车道的“麋鹿测试”操作，堪比一流赛车手，拯救了一条小生命，也为驾乘人员减少了不必要的麻烦。