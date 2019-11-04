没登陆国区也能看，Apple TV+ 的一年免费“羊毛”要怎么薅？

经过多年筹划和准备之后，苹果的流媒体服务Apple TV+终于在11月1日正式登场，包括美国、澳大利亚、日本、新西兰等在内的100多个国家和地区已可体验。虽然国区不在支持的国家列表当中，但这并不意味着我们无法体验上Apple TV+，特别是库克曾经在秋季发布会上宣布的「购新机获一年免费体验」的活动，「羊毛党」们更是不能错过。

和iTunes Store和Apple Book在国内的状态不同，使用和体验Apple TV+的条件较为简单，基本上只要你拥有一个Apple TV+已经登陆地区的App Store帐号（例如美区/日区/澳区等等），并且该帐号已经绑定了信用卡或者账户的余额足够支付一个月的订阅费用（例如，美区4.99美元），那么基本就能够顺利体验上Apple TV+了。

在体验之前，你需要将设备上的App Store 切换至非国区帐号，然后打开Apple TV应用，选择开始试用即可观看Apple TV剧集。

而在正式体验Apple TV+之前，你可能还需要知道以下这几个注意事项：

1.要获得一年的Apple TV+ 免费订阅服务，请确保你用于订阅Apple TV+的苹果设备的购买日期在今年9月10号之后，不限机型iPhone、iPad、Mac、iPod touch、Apple TV均可；

2.免费获取一年Apple TV+体验的活动是限时活动，你需要在机器激活的三个月内完成兑换，否则将失去该福利机会；（如果购买设备的日期在9月10日到11月1日之间，那么将从11月1日开始计算三个月期限，而在11月1日之后购买的设备，则从设备激活当天开始计算）

3.在一年免费体验期间，你可以加入或者组建家庭成员共享，最多可与其他5名家庭成员共享Apple TV+服务，但每个成员最多只能享受一年的免费体验服务；

4.在订阅期间取消试用的，Apple TV+服务将立刻被取消（区别于其他服务会等到到期日才被取消），并且不能重新激活；

5.一年免费试用结束的次日，苹果会开始自动从账户中扣取月费（价格视不同地区而定），你也可以在试用结束的前一天取消订阅，来避免被收取下月费用（苹果会提前发邮件通知你）；

6. Apple TV+支持多种观看渠道，除了在iPhone、iPad、iPod touch、Mac内置的Apple TV应用中观看以外，还可在Apple TV和支持安装Apple TV应用的智能电视中观看。此外还支持部分第三方电视盒子，例如Roku和Amazon Fire TV，当然你也可以在网页上（https://tv.apple.com/）观看。

目前为止，首批登陆Apple TV+的内容还不算十分丰富，包括了四部苹果自制剧集以及几部第三方授权剧集/电影：

▎《晨间风云》（The Morning Show）丨豆瓣评分：8.6分

简介：让我们揭开帷幕，聚焦每晨陪伴大众迎接新一天的新闻主播，走近早间新闻节目的台前幕后！《晨间风云》剧集由詹妮弗·安妮斯顿、瑞茜·威瑟斯彭和史蒂夫·卡瑞尔领衔主演，以大胆直接的拍摄手法透视当代职场百态。

▎《看见》（See）丨豆瓣评分：7.5分

简介：该剧由《浴血黑帮》编剧斯蒂文·奈特担任制作人，弗朗西斯·劳伦斯([红雀])执导，奈特与劳伦斯共同操刀剧本。剧集讲述在未来的世界，人类失去了视力，社会必须找到新的方式来交流互动、捕猎与生存。一对有视力的双胞胎诞生，所有这一切都受到挑战。莫玛将饰演一个无所畏惧的战士、领导者和守护人。

▎《狄金森》（Dickinson）丨豆瓣评分：8.1分

简介：该剧由海莉·斯坦菲尔德主演，她将在剧中扮演二十世纪现代主义诗歌先驱之一艾米莉·狄金森。阿莲娜·史密斯(《婚外情事》)编剧，大卫·戈登·格林执导。剧集将设定在艾米莉·狄金森生活的时代，故事围绕狄金森家庭，她自我创造诗歌的历程等展开。剧集也将见证狄金森个人的成长过程。

▎《为全人类》（For All Mankind）丨豆瓣评分：7.1分

简介：该剧由乔尔·金纳曼、莎拉·琼斯(《诅咒》)主演，讲述美国在太空登月竞争中输给了苏联，NASA宇航员们要向火星等更远的地方探索的故事。剧集主创为《太空堡垒卡拉狄加》的幻想剧大手罗纳德·D·摩尔，《冰血暴》制片人马特·沃伯特&本·纳蒂维参与创作，首季共10集。

▎《布偶小帮手》（Helpsters）丨豆瓣暂无评分

简介：这是一部儿童学习剧，由《芝麻街Sesame Street》主创新造的角色- Cody及其他怪兽当主角，他们喜欢去解决各种问题。

▎《幽灵写手》（Ghostwriter）丨豆瓣暂无评分

简介：九十年代同名儿童剧的重启作，讲述一个在小型书店的鬼魂把书中的虚构人物释放到现实世界时，四个孩子因此组合起来为鬼魂解决各种未了之事。

▎《史努比上太空》（Snoopy in Space）丨豆瓣暂无评分

简介：这部新动画讲述史努比去了太空总署后梦想当一个字航员，然后这梦想成为了事实，他和糊涂塌客被选中参加一个精英太空任务。

▎《大象女王》（The Elephant Queen）丨豆瓣暂无评分

简介：这是一部自然纪录片，取材自非洲大草原的象群浅析生活，以一头名为「雅典娜」的母象为视角作为切入，真实还原非洲草原生物的自然生活。

目前登陆Apple TV+的内容均可选包括中文字幕在内的多种语言字幕，而且这次首发的剧集和电影还都支持最高4K分辨率（无法手动选择清晰度，系统会根据接入网络速度自动切换清晰度）和Dolby全景声音效，也支持离线下载观看。

以下为关于Apple TV+的苹果官方支持文档（中文）：

1. Apple TV+简介

2.加入Apple TV+

3. 可以使用Apple媒体服务的国家或地区

4.可以使用Apple TV App和Apple TV+的设备

5. 哪些设备符合免费使用Apple TV+ 1年的条件？

6. 我购买了新的Apple设备，附赠有1年的免费Apple TV+。我应该如何激活我的1年Apple TV+订阅？