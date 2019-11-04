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小米姚亮：对于小米CC9 Pro，目标就是做出一部“拍照机皇”

2019-11-4 16:20:03来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月4日消息 今日下午，小米中国区市场部总经理姚亮在微博表示，小米CC9 Pro的相机堆叠，影像目标其实就是奔着数码相机去的。对于小米CC9 Pro我们的目标就是做出一部“拍照机皇”。

据了解小米CC9 Pro手机将于明日下午正式发布，今日下午小米中国区市场部总经理姚亮也发文表示明天发布会，心情有点激动。

姚亮称，小米CC9 Pro的相机堆叠，影像目标其实就是奔着数码相机去的。当然，手机拍照距离专业相机来说肯定有巨大的差距，但是对很多消费级相机来说，也并非完全不可替代。

关于这款手机拍出的样张，姚亮表示第一眼看到样片的时候是感动的，因为它已经有了真正的“相机感”。总有些特质是技术和参数没法描述的，自己很喜欢这部相机的“味道”。

提到配置，姚亮表示它肯定不是为极致轻薄和极致发烧而设计，但难得的是手感与性能，也绝对不会让人失望。最后对于小米CC9 Pro目标就是做出一部“拍照机皇”，相信它一定会超越期待。我们明天见吧！

以下为全文：

明天发布会，心情有点激动！

讲真，小米CC9 Pro的相机堆叠，影像目标其实就是奔着数码相机去的。

当然，手机拍照距离专业相机来说肯定有巨大的差距，但是对很多消费级相机来说，也并非完全不可替代。比如1/1.33英寸大底，已经逼近索尼顶级卡数码相机“黑卡”，也超越了像尼康p1000的底尺寸，前者都是动辄几千的相机。

同时，在相机上的“奢侈”配置，看似有些多余，是因为在高像素、大底、变焦等方面，其实业内并没有完全定论哪个一定是终极方向，那不如都做到一起，给用户更多的选择创作空间。

作为玩过十多部相机，积累过上万次快门次数的我来说，第一眼看到样片的时候是感动的，因为它已经有了真正的“相机感”。总有些特质是技术和参数没法描述的，我很喜欢这部相机的“味道”。

单从配置讲，其实很难概括相机部庞大的研发团队的所有工作，夜景、自拍、AI、调教，所有努力共同汇成这些结果，所以我也为他们的工作在这里提几句。

至于配置，它肯定不是为极致轻薄和极致发烧而设计，但难得的是手感与性能，也绝对不会让人失望。

对于小米CC9 Pro我们的目标就是做出一部“拍照机皇”，我相信它一定会超越期待。我们明天见吧！

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关键词：小米CC9 Pro

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