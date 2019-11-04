微软：Windows 10 UWP API可用于Win32应用程序

IT之家11月4日消息 在谈到UWP（微软“通用平台平台”）之前，免不了涉及到“UWP已死”的争论。正如我们之前所说，这实际上是关于UWP的两个故事：一个是指一类API，它们引入了诸如“BackgroundTasks（后台任务），Notifications（通知），LiveTiles（动态磁贴），Share（分享）”等之类的新功能，另一个是现在已经废止的具有Windows应用程序开发概念的迁移到新“通用”编程的模型，编写一次即可部署到手机、平板电脑和PC等设备上，并支持仅使用微软商店中提供的应用程序。

近期，微软宣布了即将进行的更改，这些更改消除了在非“UWP”应用程序中使用UWP API的更多限制，使这些API更易于使用。在微软商店中，这些更改将在Windows 10 Build 19000及更高版本中可用。

到目前为止，使用UWP API（例如后台任务和共享等）的编程模型要求使用这些接口编写的任何应用都遵循一些规则，如Windows Developer博客上的文章所述：

身份–需要包或应用程序身份来标识调用者，以及用于范围数据和资源的标识符。

注册–在应用程序部署期间需要配置计算机状态，这是API所要求的，并由程序包或应用程序标识进行索引。

UWP应用需要身份和注册，并且只能通过appmanifest xml文件使用，并且必须与Microsoft Store中的应用注册绑定。但是，现在微软正在开放这些要求，以便通过新的<allowExternalContent>元素，或Win32类型的Runtime Behavior类型使它们可用。这一切意味着开发人员现在可以通过设置一些新配置，在Win32应用程序中使用UWP API。

微软发布了更多有关使用这些新配置功能的方法的信息，如果你是Win32开发人员，需要指导，请确保并查看说明文档。对于其他人来说，这意味着所有种类的Windows应用程序现在都将能够结合最新的仅适用于Microsoft Store应用程序的某些功能，比如通知、后台任务和共享等功能。

微软表示，它正在继续投资于UWP API，这是朝着消除最初对这些功能设置限制迈出的又一步，现在它们将被更广泛地使用。