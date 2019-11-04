大金Carrime便携式空调发布：随拎随吹，比环境低7度

空调可以说是最伟大的发明之一，而现代家庭里如果没一两个空调日子简直过不下去。可也总有地方装不了空调，比如浴室、厨房等，特别是在夏天，烧个饭洗个澡就是一身汗，针对这样的情况，大金带来了可以直接拎着走的便携式空调Carrime。

据了解，大金Carrime便携式空调采用易于携带且稳定的塔式设计，纤薄的机身使其易于放置在厨房或浴室中。其采用了大金空调的热泵技术，不同于像冷空气风扇的汽化类型，它可以在不升高室内温度的情况下输送冷空气，其吹出来的冷风比环境温度低7℃。

另外，大金Carrime便携式空调还安装了蜂窝整流板，即使在工厂等较大的空间内也能单独提供舒适的风，从而使较冷的风可以到达更远的地方。通过采用蜂窝状透明流板，风速从最初的原型提高到了1.2倍，即使在50厘米的距离处也可以提供舒适而柔和的风。气流调节分为三个阶段，风向调节距离水平方向（手动）向上30度，我们可以根据实际的使用情况来调整。

需要注意的是，这款大金Carrime便携式空调不防水，使用该产品时不要在暴露于水的地方使用，同时需要单独的电源。机身尺寸约为190X190X400mm（宽X深X高），重量约为6kg。众筹价格从42900日元到66000日元，约合人民币2783元到4282元，预计2020年6月发货，如果现在购买的话，那正好可以赶上明年的夏天。