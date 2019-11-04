罗永浩要“卖艺还债”？蹭蹭更健康……

罗永浩又一次上了热搜。

这一次，是因为他成了人们口中的“老赖”。

卖艺还债

日前，一份来自丹阳市人民法院的限制消费令开始刷屏。

该文件显示，因与江苏辰阳电子有限公司的买卖合同纠纷一案，北京锤子数码科技有限公司被采取限制消费措施，罗永浩不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：

（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；

（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；

（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

（五）购买非经营必需车辆；

（六）旅游、度假；

（七）子女就读高收费私立学校；

（八）支付高额保费购买保险理财产品；

（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

被限制消费的人，一般在民间被称为“老赖”。

网易科技《态℃》栏目组通过天眼查发现，该起纠纷主要涉及两家公司之间一起370万的采购。

不过，网易科技《态℃》栏目组查询中国执行信息网发现，该限制消费令并非是罗永浩第一次被限制消费：在2017年8月28日、2017年9月18日、2018年10月23日、2019年7月8日，被佛山市禅城区人民法院、佛山市中级人民法院、连南瑶族自治县人民法院发出限制消费令，分别涉及金融借款合同纠纷、民间借贷纠纷、国内非涉外仲裁裁决、人身损害赔偿纠纷。

在限制消费令刷屏之后，罗永浩的回应也出现了。

在一篇标题为《一个“老赖”CEO的自白》长文中，罗永浩表态锤子科技最多时欠了6亿债务，其自身欠了个人无限责任担保的1个多亿。

罗永浩说，会继续努力把债务全部还完，即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”的方式把债务全部还完。

截然不同的两种声音

据说，无巧不成书。

罗永浩成为“老赖”消息传出时，正巧福耀玻璃集团创始人、董事长曹德旺在一个论坛上谈及了“企业家老赖”。

曹德旺呼吁媒体不要再用“老赖”这个词，“称为‘老赖’不公平，人家破产了，有的赖了，有的没有赖，赖的是少数”，他说：“企业家的事业是风险事业，要鼓励他们继续努力奋斗，要从人格上尊重他们。把‘老赖’两个字去掉最好，是对人家起码的尊重。”

曹德旺这番言论，在罗永浩刚被爆出“老赖”的背景下，顿时在朋友圈里引发了争论。

有很多人给罗永浩点赞，认为他不像贾跃亭那样躲债，并夸罗永浩“负责”、让他“加油”，为此罗永浩再度发声道谢：明明是一个因经营企业无能，给相关机构和个人带来诸多麻烦和痛苦的失败者，怎么被夸的像一朵花一样，如果说还有点可取，也就是没逃避失败的责任而已。

但也有不少业内人对“点赞”提出异议，认为这种点赞是在吹捧罗永浩、却无视了被锤子拖欠货款的供应商“悲惨处境”，将会“坑害中国经济”。

甚至有人直接指出：被锤子欠款370万的江苏辰阳电子有限公司，同时还被乐视欠款数千万元，“怎么没有人关注一下这家公司的死活？怎么没人关注他们员工的死活？”

嗯，你支持哪方？

“蹭流量的”来了

事件发酵后，孙宇晨于今日凌晨发了条微博，称“波场愿意先出一百万人民币一年聘请罗永浩老师担任我们的创业精神代言人，如果效果拔群，后续愿意持续追加一千万投入，助罗老师早日还清债务！”

随后，孙宇晨再发微博：希望罗老师把第一次的“卖艺”机会留给我。

然而，这种表态并不为大众所支持，评论中多有认为孙宇晨“蹭流量”者。

而在今日午间，认证信息为okex首席战略官的徐坤发微博称：已经向罗永浩发出邀请，希望罗永浩能加入okex。在微博中，徐坤还列举了三条邀请罗永浩的原因，认为罗永浩已经是区块链的信徒。

这依然被认为是“蹭流量”，并有好事者在猜测：下一个来蹭蹭，会是谁？

我们无法得知，可能蹭蹭更健康吧？不过目前，江苏辰阳电子有限公司尚未对此做出回应。