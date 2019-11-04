5G商用套餐开售，普通消费者适合尝鲜吗？

11月1日，三大运营商正式推出5G商用套餐，相比4G套餐价格，新公布的5G套餐价格要贵不少，现在尝鲜5G合适吗？未来5G套餐还会有哪些变化？

根据三大运营商公布的5G套餐内容来看，资费月租月租128元起，最高可达599元，这让大部分消费者打了退堂鼓，高呼“用不起”。

具体来看，中国移动5G套餐有五个档位，分别是128元套餐包含30GB流量和200分钟通话，198元包含60GB流量和500分钟通话，298元包含100GB流量和800分钟通话，398元包含150GB流量和1200分钟通话，598元包含300GB流量和3000分钟通话。

中国电信5G套餐分为七个档位，在5G畅享套餐上，129元档包含30GB全国流量和500分钟全国通话；169元档包含40GB全国流量和800分钟全国通话；199元档包含60GB全国流量和1000分钟全国通话；239元档包含80GB全国流量和1000分钟全国通话；299元档包含100GB全国流量和1500分钟全国通话；399元档包含150GB全国流量和2000分钟全国通话；599元档包含300GB全国流量和3000分钟全国通话。

中国联通5G套餐价格从每月129元/30GB/500分钟通话，到599元/300GB/3000分钟通话三个档次。

5G套餐相比4G套餐有了哪些变化？

据TechWeb了解，三大运营商新推出的5G套餐相比4G的变化主要体现在三个方面；

一是流量单价的降低。通信专家项立刚对TechWeb表示，4G套餐刚推出的时候，平均流量单价为50元1Gb，5G套餐推出后，流量单价下降到4元1Gb。

二是价格门槛的提高。虽然流量单价较4G套餐下降明显，但套餐门槛有所提升。项立刚指出，4G套餐刚推出来的时候，运营商最低套餐价格88元，目前5G套餐起步为129元，门槛有所提高。

三是速度方面的变化。无论是3G还是4G，运营商推出套餐资费后并没有限制速度差异，新推出的5G套餐则按照低价低速、高价高速的方式定价，以中国联通为例，中国联通分了两个5G网速档次，其中199元档才用的是上网速度限制在500Mbps，299元及以上5G套餐速度可达1Gbps，超出套餐外的流量为3元/GB。

独立电信分析师付亮表示，5G套餐实际上是结合5G技术的特点，将4G套餐平移，按照速度区分价格，套餐流量大幅提升。

现在适不适合尝鲜5G套餐？

对于大部分消费者来说，现在适不适合办理5G套餐尝鲜5G网络是困扰他们的问题。

项立刚认为，对于生活水平较高的用户来说，尝鲜5G套餐无可厚非，但对于普通消费者来说，现在办理还是没有必要。

项立刚还补充道，对于5G研发的工作人员，或者想再新的领域有所建树的用户来说，办理5G套餐还是很有必要的。

付亮认为，无论是从终端、网络建设、服务方面来看，目前的5G套餐并不适合普通消费者。

在终端层面，5G新机数量有限，价格平均在5000元上下，性价比较低，除了华为推出了支持SA/NSA双模终端外，今年还没有第二款双模手机问世。

在网络建设方面，5G基站建设数量有限，三大运营商加起来建设的基站数为8万左右，年底可达13万规模，相比4G基站差距明显，网络覆盖不连续。

在服务方面，目前5G网络可以支持的应用较少，5G网络目前只能应用在高速下载等，8K视频、VR等应用还未普及。

性价比最优5G套餐是哪个？

虽然目前发布的5G套餐不适合大部分消费者，但是对于部分想尝鲜的用户来说，也是存在最优性价比套餐的。

付亮指出，从性价比角度看，并不是越便宜或越贵的最好，也不是平均单价最低的套餐的性比价最好，适合的才是最好的。

付亮认为，性价比最优5G套餐是三大运营商239元含80GB流量1000分钟语音档位。

“与上一档199元60GB1000分钟相比，增加了20GB流量，套餐费增加了40元。

与下一档299元100GB1500分钟（中国移动298元）相比，少了20GB流量500分钟，套餐费少了60元。”

“对于语音通话时长不多的用户，1000分钟足够用了，可以仅考虑流量资费差异。由于套餐外流量资费3元/GB，20GB也只需60元，也就是说，如果语音不多的用户，根本没必要选299元那档，选239元，流量在80GB～100GB时，按3元/GB，用户的实际费用越少。可以说，239元成为电信联通与移动298元对抗的利器。当然电信联通的299元档也意义不大。”付亮说道。

未来5G套餐价格会下降吗？

虽然目前5G套餐定价过高，但行业内专家都认为，5G套餐价格会随着时间推移而下降。除此之外，未来5G套餐的计费模式还会呈现多样化趋势，满足包括物联网、车联网、第三方等多领域需求。

“明年下半年左右，5G套餐价格会降低一半。”付亮如是说。