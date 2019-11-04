北京交通绿色出行一体化服务平台上线：可查几点最顺畅、地铁挤不挤

11月4日消息，北京市交通委员会与阿里巴巴旗下高德地图签订战略合作框架协议，共同启动了北京交通绿色出行一体化服务平台，双方采用政企合作模式，共享融合交通大数据，打造北京MaaS平台。高德地图称，将从驾车导航工具升级为综合出行服务平台。

高德方面称，北京MaaS平台是国内首个落地实施的一体化出行平台应用试点，同时也是国际上首个超千万级用户的MaaS服务平台。

官方介绍称，MaaS是近年来全球交通领域出现的新理念，其核心是从拥有车辆转变为拥有交通服务，通过一体化交通出行和一站式服务，改善市民公共出行体验，北京MaaS平台整合了公交、地铁、市郊铁路、骑行、网约车、航空、铁路、长途大巴、自驾等全品类的交通出行服务，提供一站式“门到门”的出行智能诱导以及城际出行全过程规划服务。

在出行前，市民通过北京MaaS平台可以获取非常全面的出行信息，比如路上堵不堵、几点最顺畅、公交有什么路线、地铁挤不挤等，从而做出最佳的出行计划。该平台还为公交用户提供了“地铁优先、步行少、换乘少、时间短”等多种出行规划建议，市民横向滑动即可切换不同的偏好选择。

在出行过程中，北京MaaS平台引入了“公交/地铁乘车伴随卡”，将路线规划、步行导航、换乘引导、下车提醒等服务直观地呈现在使用者面前，还会根据用户的位置实时展示正在乘坐哪条线路、还剩几站换乘、剩余时间等，当用户即将到达目的地或者需要换乘时，还能提供“下车提醒”功能，为市民提供“门到门”的无缝出行引导服务。

同时，北京MaaS平台还通过北京交通行业大数据平台接入了众多权威的交通动态数据，上线了实时公交、地铁拥挤度等服务。目前，实时公交已覆盖全市超过95%的公交线路，实时信息匹配准确率超过97%，全市所有地铁站点当前的拥挤情况也可实时在线查询。北京市民通过最新版高德地图，就可以直观便捷地查看公交车的实时位置。