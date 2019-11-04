2019年双11，这几款智能产品值得入手

又是一年一度的双十一“剁手”大赛，不知道小伙伴们的购物车里是否都填上了自己心仪的产品呢？当然，面对琳琅满目的促销活动，小伙伴们肯定也是挑花了眼，不是说这些产品有多难选，而是它们的促销套路太深了，数学学不好双11都过不好了，甚至还有“一看玩法猛于虎，一看优惠两块五”等等这样的套路。



按照惯例，IT之家每年双11之前都会向小伙伴们推荐一波性价比较高的智能数码产品，在本篇文章中，笔者挑选了四款性价比较高、并且优惠套路不那么深的数码产品，一起来看一下吧！

一、苹果AirPods Pro

上个月28日晚间，苹果发布了备受期待的 AirPods Pro 无线耳机，相比前两代 AirPods ，AirPods Pro 最大的变化是支持了主动降噪功能，并且采用了入耳式的设计，佩戴更舒适，虽然产品一如既往的还是那么贵，但毕竟前两代 AirPods拥有着非常不错的消费者口碑，因此AirPods Pro 即使是1999元的售价依然阻挡不住消费者的热情，产品几度面临缺货问题。

耳机方面，仍搭载苹果H1芯片，带来无与伦比的低延迟体验。采用封闭式入耳佩戴，支持主动降噪功能，借助外向式和内向式麦克风的配合来实现“通透模式”，也就是环境音模式，允许用户聆听自然音或人声，并可通过长按耳机柄上的力度感应器来自如切换降噪模式与通透模式。耳机自带三种尺寸的耳塞配件，可根据耳道几何结构和佩戴贴合度进行调节，支持 IPX4 级别抗汗防水。

在续航方面，耳机本体满电可续航4.5小时（关闭降噪可续航5小时），配合充电盒可提供24+小时的总续航。

双十一期间，AirPods Pro没有任何优惠，但仍是一款极具性价比的无线耳机产品，如果你是iPhone手机用户，并且需要一台降噪的无线耳机，那么毫无疑问，AirPods Pro是你最合适的选择，别问价格，买了不亏！

二、大疆Osmo Mobile 3 灵眸手机云台 3



双十一期间，大疆Osmo Mobile 3 灵眸手机云台 3售价699元，相比原价便宜了100元（套装版原价899元，双十一799元），是一款极具性价比的手持云台之选。

相比前一代，大疆Osmo Mobile 3 的体积更小，还支持了折叠，并且充电插口升级为Type-C，最重要的是采用了全新的三轴机械结构，可以实现从横握到竖握的完美切换，也可快速启动与随时切换待机。

此外，还包括全新的智能跟随3.0采用深度学习和计算机视觉算法，大幅提升了物体识别与跟随精准度。同时，灵眸手机云台3还引入了手势控制，在镜头前比划特定手势，手机摄像头便可识别人物并触发智能跟随开启拍摄。

三、石头扫地机器人T6

双十一期间，石头扫地机器人T6扫拖一体机秒杀低至2399元，限时直降400元，此外，T6的曜石黑配色版本还赠送一台原价129元的小度智能音箱Play，性价比更进一步。

2019新款T6扫拖一体机T60搭载专利激光雷达，支持地图管理3.0、AI清扫路径规划与小爱同学唤醒。此前的石头扫地机器人T6云石金版本还获得过德国iF设计奖。

据悉，新款石头扫地机器人T6采用拥有10项专利的激光雷达，支持地图管理3.0以及AI清扫路线规划，全面应对复杂环境，建图测距更可靠，自动识别更智能。同时新款石头扫地机器人T6吸力可达2000Pa，电池容量为5200mAh，还支持2cm强力越障，保证清扫区域更加宽广。

新款石头扫地机器人T6搭载德州仪器DSP芯片，核心马达采用万宝至LDS马达电机，内部还有IMR模内热转印薄膜。风机则采用NIDEC风机，而内置陀螺仪则采用博世陀螺仪。最为核心的CPU部分采用了ALLwinner 4核芯片。沿墙传感器方面石头扫地机器人T6采用的是KODENSHI传感器，元件稳定可靠的同时官方还提供了2年的质保。

四、倍思65W氮化镓快充充电器

如今快充已经成为了越来越多消费者的硬性需求，但目前市面上的快充协议众多，协议之间又互不兼容，往往想实现笔记本、手机等产品的快充，要携带多个充电器，给出行带来了不必要的麻烦。

这时候一个支持多方协议的快充头就显得格外重要，此前倍思带来了一款65W氮化镓快充充电器，支持最高65W的单口输出，还能支持双口下45W+18W的稳定输出，同时满足笔记本、手机的快充需求。

当然，产品最大的卖点还是其支持广泛的快充协议，包括支持PD、QC、FCP、SCP、AFC、PE+等等，覆盖了苹果、小米、华为、三星、魅族等主流手机厂商的快充。

在便携性方面，倍思65W氮化镓快充充电器重量仅为120g，三围75×36×32mm，并且支持插口折叠，携带非常方便，对于经常出差的小伙伴们而言，一个充电头就能解决所有的快充需求。

这款产品原价249元，双11期间单个到手价为152元，性价比十足。

五、紫米65W单C口PD快充头 and 紫米USB充电器65W桌面多口快充头

提到快充头，紫米家的65W单C口PD快充头也是一个非常不错的选择，其拥有更小的体积和仅为129元的诱人售价。充电方面，ZMI紫米65W单C口PD快充头的USB-C接口输出功率可达65W，可为新款MacBook Pro、小米笔记本等大功率设备充电。

当使用ZMI紫米65W单C口PD快充头为iPhone XS充电时，充电速度比普通5W充电器快了50%。

ZMI紫米65W单C口PD快充头能够智能识别输出电流，兼容性广。苹果、安卓、新潮的游戏设备等都可以为其充电。同时ZMI紫米65W单C口PD快充头套装中还会附有一根ZMI USB-C转USB-C数据线，内置E-Marker芯片，支持最大5A电流，线长1.5米，充电更快且应用场景更广。

除了ZMI紫米65W单C口PD快充头之外，售价139元的紫米多口USB充电器65W也是一个非常不错的选择，相比前者，紫米多口USB充电器65W有两个USB-C接口和一个USB-A接口，解决插线板插孔少、插头位置间距太近无法共用的问题。三个接口可同时输出，满足三台设备的供电需求。

官方介绍称USB-A接口和USB-C2接口单独输出时，最大功率均可达18W；USB-C1接口单独输出时最大功率可达65W，可为笔记本等大功率设备供电。

时间有限，IT之家小编在这里推荐了四款性价比还不错的电子产品，如果你也有更值得买的产品推荐，或者双11你准备入手哪些东西？欢迎评论区留言讨论。