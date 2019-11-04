GitLab，是谁给了你歧视中国程序员的勇气？

编者注：Gitlab安全漏洞不断，收集用户行为数据，今天又找到新的作死方法了。

由谷歌投资的全球第二大开源代码托管平台GitLab在其官网上发布了一项声明，称他们决定为有权访问客户数据的团队成员启用“工作家庭国家/地区封锁”令，并表示在当前的地缘政治环境下，这是最为人道的解决方案。

而这一“封锁令”针对的两个国家是：中国和俄罗斯。

更新的招聘流程里明确规定：

GitLab不会给中国/俄罗斯公民提供offer

那些有权限访问客户数据的员工，现在也不能移居到中国或俄罗斯

该公告原文如下：

在2019年10月15日星期一的电子小组讨论中，我们决定为有权访问客户数据的团队成员启用“工作国家/地区封锁”。这是一些企业客户的关注点所在，也是当前地缘政治气候下我们行业中的一种普遍做法。

涉及的国家包括：

中国

俄罗斯

这个 issue 是为了跟踪向支持手册中添加流程的过程，以及需要更新的任何招聘流程，以确保：

我们不向居住在这些国家/地区的个人提供offer

当前的团队成员被阻止前往这些国家，并保持担任这一被禁止的角色

如今我们没有一种技术方法可以用来处理这种权限问题。这样做还会迫使我们面对在某些无法100%履行职责的团队中创建“第二等公民”的可能性，这是我们中的一些人在其他公司有过的负面经历。因此，我们认为国家/地区封锁目前是最人道的解决方案——尤其是因为它不会对在岗员工产生影响。

GitLab公然拒收中国和俄罗斯人，你怎么看？

网友褒贬不一：有人夸GitLab透明度高，有人骂“弱智政策”

——Gitlab在此事上表现出的透明度真的让人吃惊（褒义）。甚至作为一个读者会有正在阅读泄露出的内部文档的错觉，而不像有意公开的决定。尽管有些讨论内容比较敏感，但确实有用。

——谢谢！我们确实有意在推出“艰难的决定”时保持透明。

——祝贺你们向正确的方向上迈出了一步！尽管步子迈得不大。好像其他人并没有把这个威胁当回事，我能理解面对整个问题容易产生抗拒感。一个人来自中国，在中国有家人，遵守中国法律，这些事情并不能消除其来到美国拿到绿卡，给美国造成的威胁。

——在中国、不来自中国，前者容易判断，但后者很难判断，而且很容易被视作无根据的歧视。

——确切地说，这确实是歧视，但不是种族主义，比如说你仍然可以雇佣日本开发者，如果中国政局变化，你也可以雇佣中国开发者。不过，联邦法律禁止藉由源国际的歧视。在美国定居的中国开发者仍然受到中国的控制，我个人对藉由源国籍的歧视是有保留意见的，但另一方面，确保任何形式的重要数据的安全也不能忽视。

——简直是弱智的政府出台的弱智政策。

——对于中国雇员来说，如果他们所做的任何事情都会经过中国政府管控下的网络，那么这个决定很可能导致的结果就是，企业的知识产权会被共享给在中国的竞争对手。更不用说相关的访问权限可能会受到破坏了。

GitLab由乌克兰程序员Dmitriy Zaporozhets和Valery Sizov开发，最初由Ruby写成。后来，一些部分用Go语言重写。

作为主流代码托管平台，GitLab被公认是GitHub的竞争对手。GitLab于2011年推出，虽晚于GitHub，但也赢得了不少开发者用户。

截止2018年5月，该公司约有290名团队成员，以及2000多名开源贡献者。最近GitLab宣布获得2.68亿E轮融资，估值已高达27.5亿美元。其网站上也公然贴出了预计上市日期：2020年11月18日。

然而，这几天，GitLab可谓不断惹是生非。就在两周前，GitLab宣布变更服务条款，在用户行为数据分析中引入第三方服务，会将用户行为数据发送给第三方进行分析。这一改动在过去一周引发了Gitlab用户和社区开发者的强烈不满和抗议。以至于GitLab CEO不得不亲自发布公开信致歉。

在GitHub被微软以75亿美元收购后，GitLab顺势推出了从GitHub迁移到GitLab的工具，当时无论是Project还是Repository都瞬间迎来了迁移高峰。

GitHub被微软收购之后的一段时间，GitLab曾经口碑高涨，作为“另一个”为程序员托管源代码的地方被更多开发者接纳。然而，此次歧视事件发生，它恐怕将彻底失去中国开发者用户。

值得注意的另一点是，公告中有这样一句话：“这是当前地缘政治气候下我们行业中的一种普遍做法。”确实，回顾今年下半年以来开源界的多次纷争，无不围绕着一个议题——开源有国界吗？代码有国界吗？

人们希望得到的答案当然是“没有国界”，然而现实比较残酷。从 GitHub条款被发现受美国法律约束，到 GitHub无预警断供受美国贸易制裁国家的开发者，再到如今 GitLab发布国家/地区封锁禁令。种种行径无不令人叹息。

如果说被明令禁止的政治性举措只好令人无奈，那么这种以可能的政治原因为由而进行的自我限制，又该如何解释？GitLab当然有招聘自主权，这样赤裸裸的表示也足够坦率。但毫无疑问，其中彰显出来的仍是歧视。

OSI颁布的十条开源定义（The Open Source Definition）中，就有两条是“非歧视”条款，可见“非歧视”原则在开源世界中占有的重要地位。其中，第五条是“不歧视任何个人或群体”，所有人都应被赋予做出同样贡献的资格。

不如扪心自问一下，各位想要建立一个什么样的开发者世界？无论如何，限制和歧视绝不是通往最终成功的路径。

部分参考来源：https://new.qq.com/omn/20191104/20191104A0BDIO00.html