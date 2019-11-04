双十一买苹果iPhone 11系列真的便宜吗？

相较于京东的618，天猫双11早已经是全国最大的线上促销活动，每一年它都能创造超越上一年的销售记录。而随着中国移动互联网的逐步渗透普及，双11促销的国民度也越来越高——只要时间进入10月，你就会发现几乎身边的所有人都会行动起来，使劲挖掘这个时间段内真正的优惠。

事实上，数据本身也体现着双11的热度，除去每次凌晨官方不断刷新的500亿、1000亿的突破速度，去年11月11日当天的24小时内，天猫成交2135亿元人民币，物流订单超越10亿元，这样的成交量足够任何一个电商平台感到骄傲。

而在过去多年的榜单中，电子产品一直都是天猫双11活动中增长最为迅猛的品类，2018年双11开场仅30分钟，就有30个我们耳熟能详的消费电子品牌销售额突破亿元，上百款昂贵的产品被抢购一空。比如我们熟悉的苹果，就稳稳当当的做了好几年的天猫双11手机品类交易冠军。

人们都爱在双11买iPhone是不争的事实，那么理智的用户或许要发出疑问了：“究竟双11购买iPhone便不便宜？它值得我耗费精力守到12点付款吗？”

今天，就让我们来解答这个问题。

首先必须明确一点，从当前京东、天猫、官网以及其他电商平台的价格信息来考量，在双十一前后iPhone 11系列各机型的价格的确出现了下调，相较于原价，几乎每一个版本都有不同程度的优惠。

作为双11的主战场，苹果很早就公布了iPhone 11系列在双11当天将以“iPhone 11领券300、iPhone 11 Pro领券减500”的力度进行促销，这意味着以5199元、8199元以及9099元的价格你就能将iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max收入囊中。在天猫苹果官方旗舰店购买的好处在于，它由苹果官方运营供货，因此几乎所有的配色都能保证供货充足，诸如绿色、紫色，都显示有货的状态。

另外，天猫本身能提供最高24期花呗免息分期付款也具备了很高的诱惑力，毕竟现代月光族要一下子拿出小一万来购买电子产品并不是容易的事，在立减后还能享受花呗免息分期额度，将费用分摊到未来的每个月中，整体的花费压力自然就小了不少。

天猫渠道唯一的问题是，300元和500元的优惠券需要等到双11零点才能使用，这意味着你需要守在电脑或者手机前进行抢购，而这也将占用到用户抢购其他优惠的时间。

因此，此时喜欢和天猫对着干的京东就成了双11前购买iPhone的另一个绝佳渠道。事实上从11月1日开始，京东就已经开启了自家的双11活动，整个活动时长将持续到11月11日，当前购买iPhone系列已经能够享受到双11的优惠力度。

总体而言，在京东苹果自营旗舰店，iPhone 11所享受的力度和天猫大体一致，区别在于，天猫提供了优惠券直降，而京东则提供后续返京豆的优惠。当前在京东购买iPhone 11任意版本能享受3w京豆的返利，而iPhone 11 Pro系列则会返还5w京豆，这些京豆在价值300元和500元，可以在后续购物时直接抵扣货款。

值得一提的是，若你本身期望购买的是512GB的iPhone 11 Pro或是11 Pro Max，那么京东平台相较天猫平台无疑要更有优势，因为它除了能提供相当于500元的返现外，还会多附赠一张1111元的苹果配件券，这张优惠券能够直接在苹果京东自营店购买任意配件商品，诸如AirPods系列、Apple Watch以及保护壳，考虑到iPhone的配件本身就是大多数人需要支出的商品，因此这张优惠券的优惠力度的确不算小。

（虽然官方将活动时间限定在11月1日至3日，但当前京东仍然提供了优惠活动）

当然，相较于天猫平台，京东平台还是存在一些劣势，首先就是京东并没有提供多期的免息分期活动，它只提供了京东白条95折优惠券，这意味着你需要先一次性付清所有的货款而无法使用免息分期的优惠。其次就是由于活动已经开始多天，因此京东平台出现了部分机型缺货的问题，比如暗夜绿的iPhone 11 Pro系列，或是绿色以及紫色的iPhone 11的热门容量，它们都会随机补货，这意味着想要买到心仪的款式，可能还需要手动时刻刷新一下。

从去年开始，双11就不再是京东天猫独享的Moment，在选择京东还是选择天猫的对抗声中，还出现了另一个新的声音——“拼多多”。事实上从去年开始，拼多多官方就一直没有放弃对苹果产品的疯狂补贴，无论是iPhone、iPad、AirPods还是Apple Watch，你总能在这个不想打开的平台里找到一片新的世界。

今年亦不例外，依靠着血拼式的补贴，拼多多几乎将iPhone 11做到了全正向渠道的最低价格。首先是iPhone 11，从64GB开始，拼多多认证的店铺报价5299元，这本身就已经低于官方5499元的售价，同时用户也可以在每个整点领取一张苹果产品的500元补贴券，这意味着iPhone 11系列只需要从4799元起，iPhone 11 Pro也只要7399元，而iPhone 11 Pro Max则以8099元起售，远低于京东和天猫平台的价格。

事实上，这一活动并不能被强扣上双11的帽子，大约在iPhone 11系列开售后的两个星期，拼多多就已经上线了类似的活动，只是活动时间一直没有结束而已。需要注意的是，拼多多价格虽低，但不同机型配色的售价略有差异，诸如iPhone 11，黑色、黄色红色和紫色就要比白色低100元；iPhone 11 Pro系列只有暗夜绿能提供64GB至512GB的容量，银色和深空灰仅有64GB版本，这意味着用户在选购时很可能需要为了更低的价格而放弃心仪的配色。

另外，拼多多的发货时间也并不“稳定”，根据页面显示来看，在成团后官方会在4个工作日内正式发货，而实际的到货时间可能会有一定程度的延期，而京东与天猫平台都能做到一线城市次日达。

至于分期之类的服务？拜托，手机都那么便宜了，分期是不可能的，这辈子都是不可能的。

为了方便各位了解iPhone在双十一的价格，我们也准备一张图表，希望各位能一眼看清各个平台的价格情况，那么问题来了，你会选择在双11购买iPhone呢？还是继续多“等等党”，等待双12呢？