拼多多公布双11玩法：直接低价，称消费补贴没有上限

11月4日消息，临近双11，各家相继对外公布全新玩法。据悉，拼多多的大促专区已于近日上线，主题为“无套路不怕比，无定金不用等”，宣称消费补贴没有上限。

拼多多数据研究院副院长陈秋表示，平台希望借今年的双11，让电商大促回归初心。无套路不怕比，就是平台今年不搞红包、满减之类的促销活动，让消费者看到的即是最优价，并欢迎与其他平台对比；而无定金不用等则是平台不做预售、不分排期，消费者随时都能以优惠价买到自己心仪的产品。平台坚持不让消费者做数学题，一切优惠都将以最简单的方式面向用户。

据了解，今年双11拼多多将继续与各大品牌商联动，为平台4.83亿消费者带来目前市场上最热门、需求度最高的产品。期间，平台将在“百亿补贴”的基础上持续加码，在手机、家电、数码、美妆等领域加大补贴力度，为近200个品牌的20000余种产品提供无上限的消费补贴。

同时，拼多多每天还会推出近10个精选产品的“秒杀万人团”，囊括苹果iPhone 11、SK-II神仙水、雅诗兰黛小棕瓶、飞利浦HX9系高端电动牙刷、任天堂新款Switch等眼下的爆款产品。

其中，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max券后起售价分别为4799元、7399元和8099元。华为、小米、三星、OPPO、VIVO等品牌的多款热门机型也被纳入了补贴范围，为每台手机提供200-500元不等的消费补贴。活动期间所有手机均无需定金，直接可以底价购买。

另外，拼多多还表示，此次联合中国人保财险（PICC）推出定制化的正品险，保障消费者所买到的“百亿补贴”商品均为品牌正品，并皆可享受“假一赔十”保障。