太壕！苹果宣布投入175亿元解决加州住房危机

IT之家11月4日消息 苹果今天宣布将启动一项价值25亿美元（约合人民币175.6亿元）的计划，以解决加利福尼亚州的住房危机，苹果希望在其本州解决房价飞涨的问题。

苹果的承诺包括10亿美元的经济适用房投资，10亿美元的首次购房者抵押贷款援助，以及价值3亿美元的苹果土地用于经济适用房项目。

具体来说，10亿美元的经济适用房基金将为加利福尼亚州提供“开放信贷额度”，为中低收入家庭建造住房。分配给抵押贷款援助的10亿美元将帮助首次购房者获得融资和首付。苹果公司也在寻找方法，专门为应急服务工人、学校工作人员和退伍军人提供帮助。

苹果贷款的回报将在未来五年内进行再投资。

苹果还承诺出资2亿美元，针对湾区的低收入住房和弱势人群。其中的1.5亿美元将用于为需要援助的人提供长期低息贷款和赠款。其余的5000万美元将捐赠给“目的地：家庭慈善组织”，旨在减少硅谷的无家可归者。

苹果公司环境副总裁丽莎·杰克逊（Lisa Jackson）表示，苹果公司正在全面应对这一挑战。“我们已经与领先的专家紧密合作，制定了一项计划，应对所有方面的挑战，从增加住房供应的迫切需求，为首次购房者和年轻家庭提供支持到必要的慈善事业以帮助面临最大风险的人们”，苹果公司环境、政策与社会倡议副总裁丽莎·杰克逊（Lisa Jackson）说。“苹果致力于成为一个好邻居，并帮助撰写该地区的下一章，这是世代相传的创新和创造力的大本营。”

苹果公司表示，它将继续寻找新的方法来帮助人们提供负担得起的住房。